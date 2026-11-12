От 2 млн до 7 млн тенге: Саясат Нурбек рассказал, сколько зарабатывают казахстанские ученые

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года рассказал, какие перспективы открываются сегодня перед казахстанскими учеными, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек напомнил, что проведена большая работа по повышению заработных плат научных сотрудников, преподавателей. "Начиная с 2023 года введены специальные дополнительные выплаты ученым помимо зарплаты. Их задача – стимулировать заниматься наукой. Их размер зависит от занимаемой должности и научного звания. Например, если он магистр и поступил в докторантуру PhD, то мы в два раза увеличиваем стипендию. Он получает зарплату, если еще где-то дополнительно работает или преподает, и 260 тыс. тенге ежемесячной стипендии. Если он преподает в университете, то с получением научного звания ему идет определенная доплата – 25 или 50 МРП ежемесячно. Если при этом он занял должность, например, старшего преподавателя, или стал ассоциированным профессором или профессором, за каждую из этих ступеней также идут доплаты до 50 МРП", – добавил министр. Указал он и на возможность молодым ученым получить грант до 500 тыс. тенге. Еще одна возможность дополнительного заработка – уникальное изобретение. "Есть ученые, которые смогли реализовать (уникальные проекты. – Прим. ред.). Например, по селену. Это группа наших исследователей из Института металлургии и обогащения при Сатпаев университете. Они разработали технологию рафинации селена. Корпорация "Казахмыс" получает более высокую прибыль за счет чистоты этого селена. Роялти (регулярный денежный платеж), так как авторское право находится у наших ученых, с каждой тонны проданной продукции, вознаграждение идет этим ученым. За счет этого отдельные наши ученые зарабатывают по 2-2,5 млн тенге в месяц, есть ученые, которые до 5-7 млн тенге зарабатывают в месяц. Они своим интеллектуальным трудом получили возможность дополнительного заработка", – резюмировал глава Миннауки и высшего образования. Ранее Саясат Нурбек рассказал, когда в стране планируют запустить производство отечественного лекарства от рака.

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