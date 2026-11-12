Саясат Нурбек прокомментировал слухи о планах отменить ЕНТ в 2027 году

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года рассказал, когда планируют запустить новый модульный тест Admission Insight Test, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что среди старшеклассников столичных школ наблюдается паника. Связана она с тем, что некие лица, якобы агитаторы из вузов, распространяют информацию о том, что со следующего года для поступления в вузы будут сдавать уже не Единое национальное тестирование, а новый – Аdmission Insight Test.

В этой связи они поинтересовались, насколько эта информация соответствует действительности.

"Ответственно заявляю, что в следующем году ЕНТ сохраняется. Новый тест вводится только как пилотный проект, как альтернатива, по выбору абитуриентов. Поэтому не верьте этим слухам, этой недостоверной информации, верьте только официальным заявлениям министерства и Национального центра тестирования", – призвал Саясат Нурбек.

По его словам, цель этой дезинформации – заработать на доверчивых родителях.

"(Расчет – Прим. ред.), что они сейчас в панике бросятся к этим центрам дополнительного образования, каким-то тестовым центрам, которые на этом могут хорошо заработать. И самое главное – как они могут к этому тесту готовить, которого мы еще не объявляли даже. Он разрабатывается. Но мы его официально не презентовали даже. Это чистой воды, я бы сказал, мошенничество. Еще раз скажу, что этот тест в следующем году будет запускаться в пилотном режиме по желанию абитуриента", – заявил он.

Admissions Insight Test, или AIT разрабатывается министерством науки и высшего образования совместно с Национальным центром тестирования и международной организацией ETS. Этот инструмент должен оценивать готовность абитуриента к учебе с учетом предметных знаний, критического мышления, аналитических и исследовательских навыков.

27 апреля 2026 года Саясат Нурбек рассказал, для чего вводится новый тест для поступления в вузы.