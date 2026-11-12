#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
444.76
495.37
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
444.76
495.37
5.37
Общество

Саясат Нурбек прокомментировал слухи о планах отменить ЕНТ в 2027 году

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 18:22 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года рассказал, когда планируют запустить новый модульный тест Admission Insight Test, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что среди старшеклассников столичных школ наблюдается паника. Связана она с тем, что некие лица, якобы агитаторы из вузов, распространяют информацию о том, что со следующего года для поступления в вузы будут сдавать уже не Единое национальное тестирование, а новый – Аdmission Insight Test.

В этой связи они поинтересовались, насколько эта информация соответствует действительности.

"Ответственно заявляю, что в следующем году ЕНТ сохраняется. Новый тест вводится только как пилотный проект, как альтернатива, по выбору абитуриентов. Поэтому не верьте этим слухам, этой недостоверной информации, верьте только официальным заявлениям министерства и Национального центра тестирования", – призвал Саясат Нурбек.

По его словам, цель этой дезинформации – заработать на доверчивых родителях.

"(Расчет – Прим. ред.), что они сейчас в панике бросятся к этим центрам дополнительного образования, каким-то тестовым центрам, которые на этом могут хорошо заработать. И самое главное – как они могут к этому тесту готовить, которого мы еще не объявляли даже. Он разрабатывается. Но мы его официально не презентовали даже. Это чистой воды, я бы сказал, мошенничество. Еще раз скажу, что этот тест в следующем году будет запускаться в пилотном режиме по желанию абитуриента", – заявил он.

Admissions Insight Test, или AIT разрабатывается министерством науки и высшего образования совместно с Национальным центром тестирования и международной организацией ETS. Этот инструмент должен оценивать готовность абитуриента к учебе с учетом предметных знаний, критического мышления, аналитических и исследовательских навыков.

27 апреля 2026 года Саясат Нурбек рассказал, для чего вводится новый тест для поступления в вузы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты
12:14, 18 августа 2026
Продолжительность обучения в вузах будет сокращаться – Саясат Нурбек
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты
14:44, 31 марта 2026
Бакалавриат за два года: ситуацию прокомментировал Саясат Нурбек
Астана
13:45, 11 ноября 2026
"И с воды есть спрос": Саясат Нурбек о критике ВАП к финансированию науки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
18:05, Сегодня
"Актобе" ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Ерлановым
Нуркожа Кайпанов
17:51, Сегодня
Уральск примет отборочный чемпионат Казахстана по борьбе
Азат Нургалиев близок к назначению спортивным директором &quot;Ордабасы&quot;
17:40, Сегодня
Азат Нургалиев близок к назначению спортивным директором "Ордабасы"
Акнур Турсынгали (в синем) во время боя на юношеской Олимпиаде
17:30, Сегодня
Казахстан проиграл первый финал Олимпиады-2026 в боксе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: