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Общество

Три месяца без интернета: готовиться ли казахстанцам к "цифровому апокалипсису"

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:55 Фото: pexels
По всему миру людей пугают скорым отключением интернета на три месяца, крахом банковской системы и глобальным хаосом. В социальных сетях распространяются сообщения о якобы запланированной на 17 ноября 2026 года масштабной кибератаке. Чего ожидать казахстанцам – в материале Zakon.kz.

Страх перед технологическими переменами возникает не впервые. Относительно недавний пример – перевод времени в Казахстане в 2024 году. Тогда пользователи опасались сбоев в работе компьютеров, смартфонов и цифровых систем. Но всего этого не произошло. Теперь же поводом для беспокойства стало якобы грядущее глобальное отключение интернета на три месяца.

Распространяемую в социальных сетях информацию прокомментировали в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

"Информация о якобы запланированной на 17 ноября глобальной кибератаке, которая приведет к отключению мирового интернета на три месяца, не имеет достоверного подтверждения", – заявили в ведомстве.

В профильном министерстве подчеркнули, что "интернет представляет собой децентрализованную систему, состоящую из множества взаимосвязанных независимых сетей".

"Интернет не имеет единого центра управления или технической точки, отключение которой могло бы привести к прекращению работы интернета во всем мире", – сказано в ответе на запрос издания.

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов заявил журналистам, что ничего о готовящихся кибератаках не слышал.

"Не видел таких обсуждений и не могу прокомментировать", – коротко сказал он.

Глава МЧС Мурат Муханов ранее ответственно заявил, что "правительство, в том числе МЧС, никаких рассылок не делало" о необходимости запастись продуктами и предметами первой необходимости. По его словам, "поводов для беспокойства для наших граждан нет".

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Специалисты отмечают, что все системы сейчас работают штатно, так же все будет происходить и 17 ноября. Они уверены, что сообщения о "цифровом апокалипсисе" и отключении интернета на три месяца 17 ноября 2026 года – это фейк, распространяющийся в соцсетях. А значит, все это никак не затронет банки, биржи и другие финансовые институты страны, поскольку все эти системы основательно защищены.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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