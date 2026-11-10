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Общество

Мир погрузится в хаос, банковские счета обнулят: в Казахстане вновь разобрали пугающие прогнозы на 17 ноября

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 12:09 Фото: pexels
Центр по борьбе с дезинформацией в Казахстане выпустил подробный разбор, почему не стоит доверять фейку из социальных сетей про глобальную кибератаку, которая якобы погрузит мир в хаос уже 17 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, до 17 ноября меньше недели, а фейки про "цифровой апокалипсис" по-прежнему не сходят с лент. Одни раскручивают тему ради охватов, другие пересылают тревожные посты родным "на всякий случай".

С чего все началось

Первоисточник – пост пользователя X под ником Wesley. 1 Ноября он написал его на португальском языке и сослался на анонимный "источник в даркнете". Вскоре к нему добавилась вторая волна о странах, которые якобы велели гражданам делать запасы. Две истории слились в одну.

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Три месяца без интернета и хаос 17 ноября: в Казахстане ответили на пугающий прогноз из Сети

А теперь к реальным фактам о каждом элементе этого фейка.

"Хакеры обнулят счета". Банки не хранят балансы в единой базе, которую можно стереть одной командой. Данные дублируются в разных дата-центрах, а регуляторы обязывают банки иметь планы восстановления. Ни один банк и ни одно ведомство о такой атаке не предупреждали.

"Интернет отключат на три месяца". Интернет – распределенная система из множества независимых сетей, и одним взломом ее не выключить. Бразильский фактчекинговый ресурс Boatos.org не нашел ни официальных прогнозов, ни доказательств того, что на эту дату запланированы глобальные отключения интернета или связи.

"Дата выбрана не случайно". Отчасти это правда, но смысл у даты совсем другой. 17 ноября FEMA и Федеральная комиссия по связи США проведут общенациональную проверку системы экстренного оповещения. Это минутный сигнал по радио и телевидению, на телефоны он не придет.

"Это предсказали "Симпсоны". Вирусный пост связал с блэкаутом эпизод 2023 года из мультфильма, хотя в нем нет ни слова о ноябре 2026-го.

"Срочно запасайтесь едой и водой". Советы держать дома запас на 72 часа – это стандартные рекомендации на случай любых ЧС.

"Фейк живет, пока его кормят! Ложная новость не распространяется сама. Ее двигает каждый репост, каждый испуганный комментарий, каждое "перешлю на всякий случай". Прежде чем поделиться тревожным сообщением, проверьте, кто его автор и что говорят официальные источники. Самый надежный способ остановить фейк – не платить ему вашим вниманием".Центр по борьбе с дезинформацией в РК

Немного ранее министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов также комментировал слухи о 17 ноября 2026 года. Что он сказал, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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