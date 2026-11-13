Нашествие тараканов в ТРЦ возмутило казахстанцев

В одном из торгово-развлекательных центров Кызылорды посетители заметили большое количество тараканов и сняли все на видео, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных 12 ноября 2026 года в Instagram кадрах видно большое скопление тараканов на первом этаже ТРЦ. Автор видео задается вопросом, что же тогда происходит на втором этаже, где расположен фуд-корт.

В комментариях казахстанцы возмутились санитарным состоянием здания, однако некоторые отнеслись к ситуации с юмором:

Думаю, они пришли за одеждой.

Спешат на распродажу!

Это говорит о том, что везде там антисанитария.

Не смейтесь, а то он друзей позовет.

В администрации торгового центра прокомментировали ситуацию и сообщили, что для поддержания санитарного состояния объекта ежемесячно проводятся плановые дезинфекционные работы.

"Данная ситуация находится на контроле администрации. В настоящее время усилены работы по санитарной очистке и дезинфекции, принимаются соответствующие меры", – сообщили в администрации.

По их словам, во время проверок была выявлена вероятность проникновения насекомых извне, в том числе вместе с картонной упаковкой товаров, которые доставляют арендаторам.



А в Атырау полиция наказала 21-летнего парня, которого посетительницы женского туалета в ТРЦ заподозрили в подглядывании и скрытой съемке.

