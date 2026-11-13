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Общество

"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и Астаны

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 08:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 13 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 13 ноября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Павлодар, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Алматы, Астана.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет весь Казахстан.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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