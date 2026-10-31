Жителей Алматы, Астаны и еще ряда городов предупредил "Казгидромет"

Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 31 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

31 октября 2026 года метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере ожидаются в городах Жезказган, Балхаш, Уральск, Актобе, Шымкент, Алматы, ночью в городах Караганда, Темиртау, Атырау, Астана, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана на 31 октября.