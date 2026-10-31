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События

Жителей Алматы, Астаны и еще ряда городов предупредил "Казгидромет"

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 09:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 31 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

31 октября 2026 года метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере ожидаются в городах Жезказган, Балхаш, Уральск, Актобе, Шымкент, Алматы, ночью в городах Караганда, Темиртау, Атырау, Астана, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана на 31 октября.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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