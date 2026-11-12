Гололед, ураганный ветер и туман: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 13 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере и юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

В Костанайской области на западе и севере ожидается гололед, ночью и утром на востоке и юге – туман.

В области Улытау ночью и утром на севере, востоке и в центре ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Карагандинской области на севере и востоке ожидается гололед, ночью и утром на западе, севере и востоке – туман. В Караганде ночью гололед, ночью и утром туман.

В Алматинской области на юге, в центре и горных районах ожидается туман. На севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы и Конаеве ночью и утром туман. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы временами туман.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе и в центре порывы 15-20 м/с. В Актау ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области на севере и в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ночью и утром на севере, в центре и горных районах ожидаются туман и гололед. Ветер северо-восточный, на востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с, днем в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай на западе, севере и юге ожидаются туман и гололед.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром туман, ветер южный, юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются туман и гололед. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В Актюбинской области на западе и севере ожидается гололед. Ветер южный, днем на севере порывы 15-18 м/с. В Актобе ожидается гололед.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе и юге порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью и утром на севере, востоке и в центре ожидается туман. На юго-западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром туман.

В Туркестанской области на западе, севере, в горных и предгорных районах ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром туман.

В Павлодарской области на юге, востоке и в центре ожидается туман. В Павлодаре туман.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман.

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