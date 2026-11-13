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Общество

Шокирующий инцидент в автобусе: жителей Шымкента напугал извращенец

Общественный транспорт, автобус, автобусы, автобусная остановка, троллейбус, троллейбусы , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 08:22 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте 38-летний мужчина во время поездки в общественном транспорте отличился непристойным поведением, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте очевидцы сняли на видео мужчину, который совершал действия сексуального характера в общественном транспорте. В Департаменте полиции Шымкента 12 ноября 2026 года сообщили о задержании 38-летнего мужчины.

"Он грубо нарушал общественный порядок и нормы морали. По решению суда ему назначено 10 суток административного ареста", – указали в ведомстве.

В полиции напомнили, что подобные действия недопустимы в общественных местах, особенно в автобусах, где ездят и дети. За подобные действия нарушителям грозит ответственность по закону.

Похожий инцидент ранее произошел в Усть-Каменогорске. По словам пострадавшей, мужчина пересел к ней с другого конца салона, после, прикрывшись пакетом, засунул руку в брюки и начал совершать непристойные действия.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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