Шокирующий инцидент в автобусе: жителей Шымкента напугал извращенец

В Шымкенте 38-летний мужчина во время поездки в общественном транспорте отличился непристойным поведением, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте очевидцы сняли на видео мужчину, который совершал действия сексуального характера в общественном транспорте. В Департаменте полиции Шымкента 12 ноября 2026 года сообщили о задержании 38-летнего мужчины.

"Он грубо нарушал общественный порядок и нормы морали. По решению суда ему назначено 10 суток административного ареста", – указали в ведомстве.

В полиции напомнили, что подобные действия недопустимы в общественных местах, особенно в автобусах, где ездят и дети. За подобные действия нарушителям грозит ответственность по закону.

Похожий инцидент ранее произошел в Усть-Каменогорске. По словам пострадавшей, мужчина пересел к ней с другого конца салона, после, прикрывшись пакетом, засунул руку в брюки и начал совершать непристойные действия.