#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
456.89
531.36
5.32
Происшествия

Извращенец устроил неприличное шоу перед казахстанкой в переполненном автобусе

Общественный транспорт, автобус, автобусы, автобусная остановка, троллейбус, троллейбусы , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 19:56 Фото: Zakon.kz
В общественном транспорте Усть-Каменогорска произошел инцидент с непристойным поведением пассажира. Мужчина устроил неприличные действия прямо в салоне переполненного маршрута № 60, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем стало известно из социальных сетей. По словам пострадавшей, мужчина пересел к ней с другого конца салона, после, прикрывшись пакетом, засунул руку в брюки и начал совершать непристойные действия.

Девушка сразу встала, но нарушитель продолжил пристально смотреть на нее и вести себя неадекватно. Поскольку кондуктора в салоне не было, девушка направилась к водителю, чтобы рассказать о происходящем. Заметив это, мужчина спешно выбежал из автобуса на ближайшей остановке.

На публикацию отреагировали правоохранительные органы. Сотрудникам полиции удалось быстро установить личность дебошира и задержать его.

"Сотрудниками полиции установлена личность мужчины, он был доставлен в отдел полиции. По факту хулиганства в отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для принятия решения", – сообщили 9 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП ВКО.

Ранее на базе отдыха в Алматинской области мужчину обвинили в домогательствах к несовершеннолетним девочкам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны
11:45, 24 января 2026
В Караганде пассажир выпал из автобуса на ходу: кадры с места происшествия
Автобус, сиденья
18:54, 19 марта 2026
Мужчина приставал к девочкам в автобусе Усть-Каменогорска
Автобус, сиденья
18:10, 28 марта 2026
"Схватил за шею и полез целоваться": нападение на девушку в автобусе в Алматы попало на видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ФК &quot;Кайрат&quot; после победного матча в КПЛ
20:51, Сегодня
"Кайрат" разгромил "Женис" и вышел в единоличные лидеры КПЛ
Жибек Куламбаева перед матчем
20:41, Сегодня
Жибек Куламбаева провела два матча за день и пробилась в четвертьфинал турнира в Турции
Кристиан Ромеро в составе сборной Аргентины
20:03, Сегодня
В сборной Аргентины появился новый капитан после ухода Лионеля Месси
Конор Макгрегор перед боем в UFC
19:31, Сегодня
"Он предложил бой по боксу": Махачев - о несостоявшемся поединке с Макгрегором
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: