Извращенец устроил неприличное шоу перед казахстанкой в переполненном автобусе

В общественном транспорте Усть-Каменогорска произошел инцидент с непристойным поведением пассажира. Мужчина устроил неприличные действия прямо в салоне переполненного маршрута № 60, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем стало известно из социальных сетей. По словам пострадавшей, мужчина пересел к ней с другого конца салона, после, прикрывшись пакетом, засунул руку в брюки и начал совершать непристойные действия.

Девушка сразу встала, но нарушитель продолжил пристально смотреть на нее и вести себя неадекватно. Поскольку кондуктора в салоне не было, девушка направилась к водителю, чтобы рассказать о происходящем. Заметив это, мужчина спешно выбежал из автобуса на ближайшей остановке.

На публикацию отреагировали правоохранительные органы. Сотрудникам полиции удалось быстро установить личность дебошира и задержать его.

"Сотрудниками полиции установлена личность мужчины, он был доставлен в отдел полиции. По факту хулиганства в отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для принятия решения", – сообщили 9 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП ВКО.

Ранее на базе отдыха в Алматинской области мужчину обвинили в домогательствах к несовершеннолетним девочкам.