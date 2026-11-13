Угольные базы перенесут из Алматы до конца 2026 года

В Алматы планируют прекратить продажу угля в пределах зоны с низким уровнем выбросов (LEZ). Эти меры связаны с переносом угольных баз за пределы города и снижением загрязнения атмосферного воздуха, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы городского акимата за 13 ноября 2026 года, этот вопрос рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по вопросам экологии.

По озвученным планам, до конца 2026 года поставки угля железнодорожным транспортом на городские базы должны прекратить.

Несмотря на ранее данное поручение о переносе угольных баз в Алматинскую область, на отдельных площадках по-прежнему продолжаются разгрузка и реализация топлива.

Известно, что в настоящее время на угольных базах находится около 24 тысяч тонн угля. Из них 22,8 тысячи тонн, или 95 процентов, – мелкие фракции, предназначенные для кирпичных заводов.

"Расторгнуть договоры аренды действующих площадок планируется до 31 декабря 2026 года". Пресс-служба акимата Алматы

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