Подорожают ли уголь и электричество в Казахстане: ответ министра

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Министр энергетики Ерлан Аккенженов 4 ноября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность повышения цен на уголь и электроэнергию, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что пока цены останутся без изменений. "Цена на уголь останется на нынешнем уровне, оптовая цена на электроэнергию тоже. В министерстве сейчас не рассматривают вопрос о повышении тарифа на электроэнергию", – сказал Аккенженов. Министру напомнили, что в сентябре государство пересмотрело тарифы на электроэнергию. "Изначально было заложено нулевое изменение, но затем тарифы были скорректированы. После того, как собрали все заявки, скорректировали расчеты с учетом стоимости угля. Это и произошло в сентябре", – заключил глава Минэнерго. Ранее Аккенженов прокомментировал задержки строительства новых мощностей на алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

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