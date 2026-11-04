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Экономика и бизнес

Подорожают ли уголь и электричество в Казахстане: ответ министра

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 17:24 Фото: unsplash
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 4 ноября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность повышения цен на уголь и электроэнергию, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что пока цены останутся без изменений.

"Цена на уголь останется на нынешнем уровне, оптовая цена на электроэнергию тоже. В министерстве сейчас не рассматривают вопрос о повышении тарифа на электроэнергию", – сказал Аккенженов.

Министру напомнили, что в сентябре государство пересмотрело тарифы на электроэнергию.

"Изначально было заложено нулевое изменение, но затем тарифы были скорректированы. После того, как собрали все заявки, скорректировали расчеты с учетом стоимости угля. Это и произошло в сентябре", – заключил глава Минэнерго.

Ранее Аккенженов прокомментировал задержки строительства новых мощностей на алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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