Уголь, выхлопы и безветрие: почему зимой тяжелее дышать в Казахстане

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана продолжают рубрику "Экофакт". Сегодня, 10 ноября 2026 года, специалисты рассказали, почему зимой воздух загрязняется быстрее, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно приведенным данным, зимой уровень загрязнения воздуха может повышаться по нескольким причинам:

Отопление: увеличивается сжигание угля и других видов топлива на ТЭЦ, в котельных и частном секторе.

Автотранспорт: при холодном запуске двигателей увеличиваются выбросы загрязняющих веществ.

Температурная инверсия: способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Слабый ветер: загрязняющие вещества медленнее рассеиваются в атмосфере.

Далее в министерстве перечислили основные направления борьбы с загрязнением атмосферы.

Экологизация отопления: переход на более экологичные виды топлива, развитие газификации и модернизация систем теплоснабжения. Сокращение промышленных выбросов: внедрение современных технологий и повышение эффективности газоочистного оборудования. Развитие экологичного транспорта: обновление общественного транспорта, внедрение электробусов и развитие инфраструктуры для электротранспорта. Контроль качества воздуха: проведение регулярного мониторинга атмосферного воздуха и усиление контроля за источниками загрязнения. Озеленение городов: создание зеленых зон, высадка деревьев и развитие городских лесопарковых территорий.

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Немного ранее мы писали о том, зима 2026/2027 годов в Казахстане, согласно сезонному консультативному прогнозу РГП "Казгидромет", ожидается относительно теплой, с температурой воздуха на большей части территории выше климатической нормы, но с резкими перепадами и погодными аномалиями.