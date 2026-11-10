#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Общество

Уголь, выхлопы и безветрие: почему зимой тяжелее дышать в Казахстане

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 16:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана продолжают рубрику "Экофакт". Сегодня, 10 ноября 2026 года, специалисты рассказали, почему зимой воздух загрязняется быстрее, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно приведенным данным, зимой уровень загрязнения воздуха может повышаться по нескольким причинам:

  • Отопление: увеличивается сжигание угля и других видов топлива на ТЭЦ, в котельных и частном секторе.
  • Автотранспорт: при холодном запуске двигателей увеличиваются выбросы загрязняющих веществ.
  • Температурная инверсия: способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
  • Слабый ветер: загрязняющие вещества медленнее рассеиваются в атмосфере.

Далее в министерстве перечислили основные направления борьбы с загрязнением атмосферы.

  1. Экологизация отопления: переход на более экологичные виды топлива, развитие газификации и модернизация систем теплоснабжения.
  2. Сокращение промышленных выбросов: внедрение современных технологий и повышение эффективности газоочистного оборудования.
  3. Развитие экологичного транспорта: обновление общественного транспорта, внедрение электробусов и развитие инфраструктуры для электротранспорта.
  4. Контроль качества воздуха: проведение регулярного мониторинга атмосферного воздуха и усиление контроля за источниками загрязнения.
  5. Озеленение городов: создание зеленых зон, высадка деревьев и развитие городских лесопарковых территорий.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 16:15
"Казгидромет" предупредил жителей четырех городов

Немного ранее мы писали о том, зима 2026/2027 годов в Казахстане, согласно сезонному консультативному прогнозу РГП "Казгидромет", ожидается относительно теплой, с температурой воздуха на большей части территории выше климатической нормы, но с резкими перепадами и погодными аномалиями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
министр энергетики Ерлан Аккенженов
16:46, Сегодня
Тепло без перебоев и уголь без очередей: глава Минэнерго рассказал о прохождении отопительного сезона
Мусор, мусорная свалка, стихийная свалка, стихийные свалки
15:59, 28 сентября 2026
Разлагается быстрее? В Минэкологии опровергли главный миф о мусоре в лесах Казахстана
горы, деревья
14:54, 08 июля 2026
Винтерфелл по-казахстански: почему нацпарк "Кокшетау" называют жемчужиной Севера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дарын Конысбаев выступит на этапе Мировой серии по триатлону в Абу-Даби
17:26, Сегодня
Дарын Конысбаев выступит на этапе Мировой серии по триатлону в Абу-Даби
Марат Хайруллин может покинуть пост спортивного директора &quot;Актобе&quot;
17:11, Сегодня
Марат Хайруллин может покинуть пост спортивного директора "Актобе"
Аблайхан Жусупов
16:56, Сегодня
Чемпион мира Жусупов похвалил Кожахана после победы на первенстве Казахстана
Курашисты на ковре
16:36, Сегодня
Казахстан завоевал три "золота" на домашнем чемпионате мира по борьбе кураш
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: