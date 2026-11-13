В Алматы более двух тысяч молодых людей освоили новые профессии

В Алматы более двух тысяч молодых людей прошли бесплатное обучение по проекту Skill All. Участники осваивают востребованные профессии в сфере IT, маркетинга, дизайна и организации мероприятий, а полученные навыки применяют при трудоустройстве и развитии собственных проектов.

По данным на 2 ноября 2026 года, обучение прошли 2 058 человек. Всего организовано 67 очных курсов, еще 30 образовательных программ доступны онлайн на платформе JasAlmaty.kz на казахском и русском языках. Об этом сообщили в Управлении молодежной политики Алматы.

Среди выпускников – Нуриттин Орынбеков, который после курса по организации мероприятий провел собственный фестиваль Nauryz Fest. Первоначально он рассчитывал на 500-600 гостей, однако в итоге была продана тысяча билетов.

Гузеля Турганова после аналогичного обучения получила оплачиваемую стажировку на городском фестивале City Makers, где работала с артистами. Позже девушка устроилась ассистентом руководителя в компанию по организации мероприятий.

Еще один выпускник, Асет Хисаров, прошел курс по бренд-менеджменту и получил работу по специальности. По его словам, полученные знания помогают ему в продвижении брендов, коммуникациях и организации проектов.

Предприниматель Алибек Уразалиев использовал обучение по таргетированной рекламе для развития собственного бизнеса по обслуживанию автомобильных двигателей. После курса он сообщил о росте продаж и охватов.

В рамках Skill All молодежь может бесплатно изучать программирование на Python, QA-тестирование, графический дизайн, маркетинг, управление проектами и инструменты искусственного интеллекта. Также доступны курсы по архитектурному проектированию и BIM-моделированию.

Очные занятия проходят в молодежных комьюнити-центрах, университетах и образовательных организациях Алматы. Проект реализуется в рамках государственной молодежной политики, в том числе для молодых людей категории NEET, которые не работают и не учатся.

Ознакомиться с программами обучения можно на сайте JasAlmaty.kz.