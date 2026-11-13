В Казахстане ударят морозы -18°С

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды по стране на ближайшие три дня – с 14 по 16 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно размещенному релизу от метеорологов, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. Повезет лишь жителям Кызылординской области: там ожидается погода без осадков.

Известно, что сильный дождь пройдет 15 ноября на западе страны, 16 ноября – в Западно-Казахстанской области сильные осадки (дождь, снег).

"По республике прогнозируются усиление ветра, гололед, в ночные и утренние часы туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Температура в Казахстане будет весьма контрастной: от морозов до -18°С до потепления до +15°С.

На западе страны повышение ночью от +2+8°С до +6+11°С, 16 ноября небольшое понижение до -2+3°С, днем понижение от +8+13°С до +1+8°С.

На юго-западе понижение ночью от +4+9°С до +5°С, днем от +10+15°С до +5+10°С.

На северо-западе ночью основной фон -3+3°С, днем небольшое повышение от +2+9°С до +4+11°С.

На севере ночью основной фон -5+2°С, днем небольшое повышение от -2+3°С до 0,+5°С, в Павлодарской области понижение ночью до -3-8°С, днем до -2+3°С.

В центре основной фон ночью составит -2-10°С, днем -3+5°С.

На востоке страны ожидается понижение от -1-8°С до -6-13°С, днем основной фон -5+3°С.

На юге республики основной фон ночью -5+3°С, днем повышение от +5+12°С до +7+15°С.

На юго-востоке понижение в ночные часы от -1-6°С в горных районах -9-14°С до -5-10°С, в горных районах -13-18°С, днем от +2+10°С, в горных районах -1-6°С до +8°С, в горных районах -3-8°С.

Материал по теме Сказка среди гор: фотограф показал невероятное преображение Большого Алматинского озера

О непогоде на сегодня, 13 ноября, можно прочитать по следующей ссылке.