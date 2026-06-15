По Казахстану 16 июня одновременно ударят грозы и жара до +40°С

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории страны на вторник, 16 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным заявления метеорологов, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

Ожидаются дожди с грозами, местами сильные осадки.

Также известно, что на севере страны днем прогнозируются сильные дожди, в северных, северо-западных и восточных регионах возможен град, на востоке – шквалистый ветер.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, а на северо-западе и севере ночью и утром местами туман.

"Днем в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Алматинской, Жамбылской, Атырауской областях, а также в областях Жетысу, Улытау, Абай и на юге Актюбинской области ожидается сильная жара до +35+40°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

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