По Казахстану 16 июня одновременно ударят грозы и жара до +40°С
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Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории страны на вторник, 16 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.
По данным заявления метеорологов, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.
Ожидаются дожди с грозами, местами сильные осадки.
Также известно, что на севере страны днем прогнозируются сильные дожди, в северных, северо-западных и восточных регионах возможен град, на востоке – шквалистый ветер.
Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, а на северо-западе и севере ночью и утром местами туман.
"Днем в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Алматинской, Жамбылской, Атырауской областях, а также в областях Жетысу, Улытау, Абай и на юге Актюбинской области ожидается сильная жара до +35+40°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
Узнать погоду по трем крупнейшим городам с 16 по 18 июня 2026 года можно по этой ссылке.
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