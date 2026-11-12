Сказка среди гор: фотограф показал невероятное преображение Большого Алматинского озера

Известный фотограф Дмитрий Доценко 12 ноября 2026 года показал одну из визитных карточек Алматы – заснеженное Большое Алматинское озеро, сообщает Zakon.kz.

Мастер признался, что уже много лет ловит осенние снегопады в горах, чтобы подняться на БАО и сделать фотографии. По его словам, это отличная возможность запечатлеть красоту горного озера со снежными елями на фоне бирюзово-голубой воды.

"Ведь уже скоро озеро покроется льдом и его засыпет снегом так, что уже будет непонятно, есть ли там вообще озеро или это просто поле. Поэтому такие мимолетные мгновения особенно ценны". Дмитрий Доценко

К тому же, продолжает фотограф, горное солнце очень быстро растапливает снег на деревьях.

"Пришлось поторопиться: с раннего утра еще в темноте поднялся к водоему и ждал, когда солнце поднимется выше гор и подсветит это снежное великолепие". Дмитрий Доценко

Работа Доценко в очередной раз собрала восторженные отзывы его многочисленных подписчиков.

Мама дорогая! Какая красота сказочная!

Эти изображения искусства должны быть обложкой нашей страны и привлекать людей, интересующихся, как ощутить настоящую жизнь симбиоза города и природы!

Необыкновенно.

Сказка сказочная.

Волшебник!

Это невероятно красиво!

Спасибо, Дмитрий, за то, что остановили волшебные мгновения.

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Мы уже рассказывали, что, пока 11 ноября в Алматы шел сильный дождь, в горах уже можно было любоваться зимними пейзажами.

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