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Общество

Сказка среди гор: фотограф показал невероятное преображение Большого Алматинского озера

горы, ели, БАО, зима, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 19:35 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко 12 ноября 2026 года показал одну из визитных карточек Алматы – заснеженное Большое Алматинское озеро, сообщает Zakon.kz.

Мастер признался, что уже много лет ловит осенние снегопады в горах, чтобы подняться на БАО и сделать фотографии. По его словам, это отличная возможность запечатлеть красоту горного озера со снежными елями на фоне бирюзово-голубой воды.

"Ведь уже скоро озеро покроется льдом и его засыпет снегом так, что уже будет непонятно, есть ли там вообще озеро или это просто поле. Поэтому такие мимолетные мгновения особенно ценны".Дмитрий Доценко

К тому же, продолжает фотограф, горное солнце очень быстро растапливает снег на деревьях.

"Пришлось поторопиться: с раннего утра еще в темноте поднялся к водоему и ждал, когда солнце поднимется выше гор и подсветит это снежное великолепие".Дмитрий Доценко

Работа Доценко в очередной раз собрала восторженные отзывы его многочисленных подписчиков.

  • Мама дорогая! Какая красота сказочная!
  • Эти изображения искусства должны быть обложкой нашей страны и привлекать людей, интересующихся, как ощутить настоящую жизнь симбиоза города и природы!
  • Необыкновенно.
  • Сказка сказочная.
  • Волшебник!
  • Это невероятно красиво!
  • Спасибо, Дмитрий, за то, что остановили волшебные мгновения.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 19:35
"Ура, снег!": алматинцы радуются снежной сказке над дождливым городом

Мы уже рассказывали, что, пока 11 ноября в Алматы шел сильный дождь, в горах уже можно было любоваться зимними пейзажами.

А пока ознакомиться с прогнозом погоды в городе на ближайшие три дня можно по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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