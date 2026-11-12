Сказка среди гор: фотограф показал невероятное преображение Большого Алматинского озера
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко 12 ноября 2026 года показал одну из визитных карточек Алматы – заснеженное Большое Алматинское озеро, сообщает Zakon.kz.
Мастер признался, что уже много лет ловит осенние снегопады в горах, чтобы подняться на БАО и сделать фотографии. По его словам, это отличная возможность запечатлеть красоту горного озера со снежными елями на фоне бирюзово-голубой воды.
"Ведь уже скоро озеро покроется льдом и его засыпет снегом так, что уже будет непонятно, есть ли там вообще озеро или это просто поле. Поэтому такие мимолетные мгновения особенно ценны".Дмитрий Доценко
К тому же, продолжает фотограф, горное солнце очень быстро растапливает снег на деревьях.
"Пришлось поторопиться: с раннего утра еще в темноте поднялся к водоему и ждал, когда солнце поднимется выше гор и подсветит это снежное великолепие".Дмитрий Доценко
Работа Доценко в очередной раз собрала восторженные отзывы его многочисленных подписчиков.
- Мама дорогая! Какая красота сказочная!
- Эти изображения искусства должны быть обложкой нашей страны и привлекать людей, интересующихся, как ощутить настоящую жизнь симбиоза города и природы!
- Необыкновенно.
- Сказка сказочная.
- Волшебник!
- Это невероятно красиво!
- Спасибо, Дмитрий, за то, что остановили волшебные мгновения.
Мы уже рассказывали, что, пока 11 ноября в Алматы шел сильный дождь, в горах уже можно было любоваться зимними пейзажами.
А пока ознакомиться с прогнозом погоды в городе на ближайшие три дня можно по этой ссылке.
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