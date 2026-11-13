Аким ВКО принял участие в открытии обновленного Дома культуры в Сарытереке

В селе Сарытерек Зайсанского района открылся модернизированный Дом культуры. При поддержке общественного фонда "Қазақстан халқына" здесь оборудовали 11 специализированных кабинетов и зрительный зал, а на территории установили стационарную сцену, юрту и национальные качели "Алтыбақан".

В церемонии открытия приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаева. Сарытерек стал одним из пунктов ее рабочей поездки в Зайсанский район и район Үлкен Нарын.

Дом культуры обновили в рамках благотворительного проекта "QH Мәдени даму алаңы". На его оснащение при поддержке фонда направили более 185 млн тенге.

Ранее, в 2024-2025 годах, в здании провели капитальный ремонт за счет областного бюджета, благоустроили территорию и отремонтировали кабинеты. В этом году для Дома культуры дополнительно предусмотрели финансирование трех штатных единиц.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В обновленном здании открыли вокальную студию, студию домбры и народных инструментов, кабинеты баяна и кобыза, а также помещение для занятий фольклорного ансамбля. В студии звукозаписи можно будет записывать песни, обрабатывать звук и создавать музыкальные проекты.

Для занятий танцами оборудовали хореографический зал, для постановки спектаклей и освоения актерского мастерства – театральную студию. В косплей-студии молодежь сможет создавать образы персонажей и разрабатывать костюмы.

В медиастудии жители смогут осваивать фото- и видеосъемку, монтаж и создание цифрового контента. В библиотеке будут знакомить посетителей с казахстанской и мировой литературой, прививать интерес к чтению.

Зрительный зал также оснастили при поддержке фонда. Для концертов, праздников и творческих встреч на открытом воздухе установили стационарную сцену. Юрта и "Алтыбақан" дополнили площадку для мероприятий, посвященных национальным традициям.

Во время открытия Нурымбет Сактаганов отметил, что обновление сельских домов культуры напрямую влияет на качество жизни жителей. По его словам, важно, чтобы дети могли раскрывать способности и заниматься творчеством, не уезжая из родного села.

Глава государства уделяет особое внимание развитию сел и обеспечению жителей необходимой социальной инфраструктурой. Для нас важно, чтобы дети в Сарытереке могли раскрывать свои способности здесь, в родном селе. Домбра, кобыз, театр, медиастудия – у каждого ребенка свои интересы, и мы должны дать ему возможность попробовать себя. Благодаря поддержке фонда "Қазақстан халқына" для этого появились современные инструменты и оборудование. Нурымбет Сактаганов

Всего от Восточно-Казахстанской области в проект "QH Мәдени даму алаңы" включили два объекта: Дом культуры в Сарытереке и районный Дом культуры в селе Үлкен Нарын. Проект предусматривает современное оснащение учреждений, создание коворкинг-центров и творческих пространств для детей и молодежи. В его реализации участвуют фонд и акимат области.

Еще один проект в Сарытереке – строительство спортивного модуля, который разместится рядом с Домом культуры.

Развитие культурной и спортивной инфраструктуры соответствует задачам, обозначенным президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". Речь идет о развитии социальной инфраструктуры и создании достойных условий для жизни в сельской местности.

Глава региона подчеркнул, что результат модернизации будет зависеть от того, насколько востребованным Дом культуры станет у жителей. Новые кабинеты и оборудование должны помочь детям и молодежи сохранять национальные традиции, осваивать современные направления творчества и воплощать собственные идеи.