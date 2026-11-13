#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
443.62
492.24
5.36
Общество

Аким ВКО принял участие в открытии обновленного Дома культуры в Сарытереке

аким ВКО Нурымбет Сактаганов, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:39 Фото: пресс-служба акимата ВКО
В селе Сарытерек Зайсанского района открылся модернизированный Дом культуры. При поддержке общественного фонда "Қазақстан халқына" здесь оборудовали 11 специализированных кабинетов и зрительный зал, а на территории установили стационарную сцену, юрту и национальные качели "Алтыбақан".

В церемонии открытия приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаева. Сарытерек стал одним из пунктов ее рабочей поездки в Зайсанский район и район Үлкен Нарын.

Дом культуры обновили в рамках благотворительного проекта "QH Мәдени даму алаңы". На его оснащение при поддержке фонда направили более 185 млн тенге.

Ранее, в 2024-2025 годах, в здании провели капитальный ремонт за счет областного бюджета, благоустроили территорию и отремонтировали кабинеты. В этом году для Дома культуры дополнительно предусмотрели финансирование трех штатных единиц.

Нурымбет Сактаганов на открытии, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:39

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В обновленном здании открыли вокальную студию, студию домбры и народных инструментов, кабинеты баяна и кобыза, а также помещение для занятий фольклорного ансамбля. В студии звукозаписи можно будет записывать песни, обрабатывать звук и создавать музыкальные проекты.

Для занятий танцами оборудовали хореографический зал, для постановки спектаклей и освоения актерского мастерства – театральную студию. В косплей-студии молодежь сможет создавать образы персонажей и разрабатывать костюмы.

В медиастудии жители смогут осваивать фото- и видеосъемку, монтаж и создание цифрового контента. В библиотеке будут знакомить посетителей с казахстанской и мировой литературой, прививать интерес к чтению.

Зрительный зал также оснастили при поддержке фонда. Для концертов, праздников и творческих встреч на открытом воздухе установили стационарную сцену. Юрта и "Алтыбақан" дополнили площадку для мероприятий, посвященных национальным традициям.

Во время открытия Нурымбет Сактаганов отметил, что обновление сельских домов культуры напрямую влияет на качество жизни жителей. По его словам, важно, чтобы дети могли раскрывать способности и заниматься творчеством, не уезжая из родного села.

Глава государства уделяет особое внимание развитию сел и обеспечению жителей необходимой социальной инфраструктурой. Для нас важно, чтобы дети в Сарытереке могли раскрывать свои способности здесь, в родном селе. Домбра, кобыз, театр, медиастудия – у каждого ребенка свои интересы, и мы должны дать ему возможность попробовать себя. Благодаря поддержке фонда "Қазақстан халқына" для этого появились современные инструменты и оборудование. Нурымбет Сактаганов

Всего от Восточно-Казахстанской области в проект "QH Мәдени даму алаңы" включили два объекта: Дом культуры в Сарытереке и районный Дом культуры в селе Үлкен Нарын. Проект предусматривает современное оснащение учреждений, создание коворкинг-центров и творческих пространств для детей и молодежи. В его реализации участвуют фонд и акимат области.

Еще один проект в Сарытереке – строительство спортивного модуля, который разместится рядом с Домом культуры.

Развитие культурной и спортивной инфраструктуры соответствует задачам, обозначенным президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". Речь идет о развитии социальной инфраструктуры и создании достойных условий для жизни в сельской местности.

Глава региона подчеркнул, что результат модернизации будет зависеть от того, насколько востребованным Дом культуры станет у жителей. Новые кабинеты и оборудование должны помочь детям и молодежи сохранять национальные традиции, осваивать современные направления творчества и воплощать собственные идеи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
церемония, открытие
17:01, 12 ноября 2026
Фонд "Қазақстан халқына" помог создать новые возможности для творчества в ВКО
Общественный фонд &quot;Қазақстан халқына&quot; построит 114 домов для пострадавших от паводков в ЗКО
11:50, 24 апреля 2024
Общественный фонд "Қазақстан халқына" построит 114 домов для пострадавших от паводков в ЗКО
новый зал в Жамбылской области
11:51, 06 апреля 2026
"Казахмыс" инвестирует в развитие Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по кёрлингу не смогла выйти в плей-офф отборочного турнира в Шотландии
16:00, Сегодня
Сборная Казахстана по кёрлингу не смогла выйти в плей-офф отборочного турнира в Шотландии
Абдулрашид Садулаев
15:44, Сегодня
"Нельзя, чтобы между народами были конфликты": Садулаев о драке Нурмагомедова и Двалишвили
Магомед Зайнуков
15:21, Сегодня
Магомед Зайнуков получил второй бой в UFC
Дана Абдирова
15:06, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка Абдирова не смогла победить Корнелиссе на Гран-при в Хорватии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: