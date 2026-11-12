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События

Фонд "Қазақстан халқына" помог создать новые возможности для творчества в ВКО

церемония, открытие, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 17:01 Фото: пресс-служба акимата ВКО
В селе Үлкен Нарын Восточно-Казахстанской области открылся модернизированный районный Дом культуры.

При поддержке общественного фонда "Қазақстан халқына" учреждение получило современное оборудование, музыкальные инструменты и новые творческие пространства. Обновление провели в рамках благотворительного проекта "QH Мәдени даму алаңы".

В церемонии открытия приняла участие председатель правления фонда Лаззат Чинкисбаева. Мероприятие состоялось во время ее рабочей поездки в районы Үлкен Нарын и Зайсанский.

представители, открытие, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 17:01

Фото: пресс-служба акимата ВКО

При поддержке фонда оборудовали студию домбры и народных инструментов, вокальную и театральную студии, зал хореографии. Музыкальный кабинет оснастили инструментами, пюпитрами и мебелью. Новое оборудование также появилось в зрительном зале, арт-студии и мастерской "Шебер қолдар".

Кроме того, в Доме культуры открыли студию звукозаписи, медиастудию и студию косплея. Для детей оборудовали отдельную игровую комнату.

Благодаря обновлению у детей и молодежи появилось больше возможностей для творчества. Наряду с национальным искусством они смогут осваивать современные направления и форматы.

музыкальный кабинет, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 17:01

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Преобразилась и территория учреждения. Здесь установили стационарную сцену для мероприятий под открытым небом, юрту в национальном стиле и традиционные казахские качели "Алтыбақан". Площадка станет местом проведения праздничных программ, творческих встреч и мероприятий, посвященных народным традициям.

Обновление провели за счет средств фонда и местного бюджета. Кроме того, в текущем году для учреждения выделили дополнительные штатные единицы.

швея, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 17:01

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Стоит отметить, что ранее, в 2022 году, в районном Доме культуры уже проводили капитальный ремонт за счет местного бюджета. Нынешний этап работ был направлен на оснащение учреждения и создание новых творческих пространств.

центр, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 17:01

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В Восточном Казахстане проект "QH Мәдени даму алаңы" охватил два объекта: районный Дом культуры в Үлкен Нарыне и сельский Дом культуры в селе Сарытерек Зайсанского района. Проект предусматривает оснащение учреждений современным оборудованием, создание коворкинг-центров и творческих площадок для детей и молодежи.

Развитие сельских учреждений культуры также соответствует задаче, обозначенной президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании: оценить потребности регионов в социальной инфраструктуре, в том числе в объектах культуры, и создавать достойные условия для жизни сельчан.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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