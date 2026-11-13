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Общество

Общая сумма – более 248 млрд тенге: президент раскрыл масштабы коррупции в Казахстане

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 15:06 Фото: Zakon.kz
В ходе оперативного совещания Совета Безопасности 13 ноября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что все сигналы о коррупционных правонарушениях руководителей различных уровней будут оперативно и тщательно проверяться, сообщает Zakon.kz.

По его словам, только за последние три года, в период с 2023 по 2025 год, выявлено 3 168 коррупционных правонарушений, из них 2 165 были совершены государственными служащими, остальные – другими лицами, в том числе служащими квазигосударственного сектора. Общая сумма – более 248 млрд тенге.

"Только за 10 месяцев текущего года совершено 751 правонарушение коррупционного характера, из них 546 – государственными служащими, а 205 – иными лицами, в том числе работниками квазигоссектора. Как видно из данной статистики, коррупционная ситуация остается сложной, но мы не собираемся скрывать что-либо от общественности, подобно страусу зарывать голову в песок. Мы говорим открыто и о положении дел в данной сфере, и о принятых или принимаемых мерах для обуздания коррупции. Поэтому все сигналы о коррупционных правонарушениях руководителей различных уровней будут оперативно и тщательно проверяться Службой противодействия коррупции КНБ с участием Генпрокуратуры", – сказал глава государства.

Он продолжил, что деления на "своих", "не очень своих" и "чужих" не будет.

"Наша Конституция зафиксировала принцип равенства всех граждан перед законом. Мы должны выполнять это требование", – резюмировал он.

В своем выступлении он также прокомментировал задержание руководителей АО "Самрук-Қазына" и АО "НК "Қазақстан темір жолы".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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