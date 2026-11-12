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Политика

Токаев проведет оперативное совещание Совбеза после задержания руководителей "Самрук-Қазына" и КТЖ

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 19:51 Фото: akorda.kz
13 ноября 2026 года под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится оперативное совещание Совета Безопасности по вопросам развития транспортно-логистической сферы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления советника – пресс-секретаря президента Айбека Смадиярова.

Отмечено, что в ходе совещания глава Казахстана изложит принципиальную позицию государства в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления руководителей АО "Самрук-Қазына" и АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"Глава государства также уделит особое внимание вопросам соблюдения принципа "Закон и Порядок", персональной ответственности руководителей национальных компаний, обеспечению законности и прозрачности в деятельности стратегически важных предприятий страны", – говорится в официальном обращении.

Утром 12 ноября 2026 года стало известно о задержании руководителей АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и АО "НК "КТЖ" Елжаса Отыншиева. В Комитете национальной безопасности уточнили, что их подозревают в совершении коррупционного преступления.

Позже в АО "Самрук-Қазына" подчеркнули, что холдинг и компании группы фонда продолжают свою деятельность в штатном режиме.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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