Токаев проведет оперативное совещание Совбеза после задержания руководителей "Самрук-Қазына" и КТЖ

13 ноября 2026 года под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится оперативное совещание Совета Безопасности по вопросам развития транспортно-логистической сферы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления советника – пресс-секретаря президента Айбека Смадиярова.

Отмечено, что в ходе совещания глава Казахстана изложит принципиальную позицию государства в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления руководителей АО "Самрук-Қазына" и АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"Глава государства также уделит особое внимание вопросам соблюдения принципа "Закон и Порядок", персональной ответственности руководителей национальных компаний, обеспечению законности и прозрачности в деятельности стратегически важных предприятий страны", – говорится в официальном обращении.

Утром 12 ноября 2026 года стало известно о задержании руководителей АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и АО "НК "КТЖ" Елжаса Отыншиева. В Комитете национальной безопасности уточнили, что их подозревают в совершении коррупционного преступления.

Позже в АО "Самрук-Қазына" подчеркнули, что холдинг и компании группы фонда продолжают свою деятельность в штатном режиме.