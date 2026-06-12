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Политика

В Казахстане ужесточат борьбу с коррупцией: президент подписал закон

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:07 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 12 июня 2026 года, подписал поправки в закон о противодействии коррупции, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации пресс-службы Акорды.

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции", – говорится в официальном сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

28 мая 2026 года сенатор Андрей Лукин на пленарном заседании разъяснял, что в уголовное законодательство вводятся нормы, предусматривающие ответственность за предложение, обещание и требование взятки, а также за провокацию получения незаконного вознаграждения.

Также усиливается административная ответственность за отдельные коррупционные правонарушения, в том числе за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, несообщение о коррупционных преступлениях и предоставление незаконного материального вознаграждения.

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Кроме того, расширяется круг лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, усиливаются ограничения, связанные с совместной службой близких родственников и иных связанных лиц, а также модернизируются механизмы внутреннего антикоррупционного контроля.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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