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#Послание Токаева – 2026
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Общество

От "Закона и Порядка" до идей студентов: Как в Ташенев Университете разбирали новые ориентиры страны

конференция, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 17:18 Фото: пресс-служба акимата города Шымкент
В Шымкенте ученые, юристы и студенты университета имени Ж. Ташенева собрались на открытую дискуссию, чтобы разобрать ключевые направления Послания главы государства "Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе".

Главной задачей встречи стал глубокий анализ президентских инициатив, их влияния на социально-экономическую и общественно-политическую жизнь республики, а также поиск новых векторов развития отечественной науки и высшего образования.

С ключевым докладом о стратегических приоритетах высшей школы в свете озвученных инициатив выступила ректор университета, кандидат юридических наук Жанар Рысбекова.

Главная мысль Послания президента заключается в том, что Казахстан должен стать страной, которая не просто потребляет новые технологии, а сама создает их с помощью образования и науки. Глава государства подчеркнул необходимость оставить будущему поколению сильный, высокотехнологичный Казахстан, основанный на знаниях, и обозначил построение цифровой экономики на базе искусственного интеллекта как общенациональную задачу. В Послании четко сказано о необходимости создания региональных экосистем, объединяющих науку, производство, логистику и технологическое предпринимательство. Сегодня научная идея из лаборатории должна доходить до готового продукта, внедряемого в экономику. Послание президента дает высшему образованию и науке не только новые задачи, но и новые возможности. Жанар Рысбекова

Участники обсуждения также детально рассмотрели вопросы обеспечения верховенства права и практического внедрения принципа "Закон и порядок" как фундамента справедливого общества. Отдельно затронули темы укрепления конституционных основ и сохранения общественного согласия.

студенты, преподаватели, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 17:18

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент

Значимый блок разговора посвятили предстоящему 35-летию Независимости Казахстана. Спикеры и гости говорили об историческом пути страны, сохранении национальных ценностей, гражданской ответственности и сплочении общества на современном этапе.

В дискуссии приняли участие руководство вуза, преподаватели, эксперты, представители юридического сообщества, общественники и журналисты.

Особое место в программе отвели голосу молодежи. В секции "Новый Казахстан: идеи молодежи – будущее страны" студенты поделились собственным видением развития государства, озвучили социальные инициативы и предложения по участию молодого поколения в реализации реформ.

Как отметили организаторы, такой открытый обмен мнениями помог глубже раскрыть суть поставленных задач, наладить диалог между экспертами и обществом, а также стимулировать интерес молодежи к общественно-политической жизни Казахстана.

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Айсулу Омарова
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