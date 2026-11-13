От "Закона и Порядка" до идей студентов: Как в Ташенев Университете разбирали новые ориентиры страны
Главной задачей встречи стал глубокий анализ президентских инициатив, их влияния на социально-экономическую и общественно-политическую жизнь республики, а также поиск новых векторов развития отечественной науки и высшего образования.
С ключевым докладом о стратегических приоритетах высшей школы в свете озвученных инициатив выступила ректор университета, кандидат юридических наук Жанар Рысбекова.
Главная мысль Послания президента заключается в том, что Казахстан должен стать страной, которая не просто потребляет новые технологии, а сама создает их с помощью образования и науки. Глава государства подчеркнул необходимость оставить будущему поколению сильный, высокотехнологичный Казахстан, основанный на знаниях, и обозначил построение цифровой экономики на базе искусственного интеллекта как общенациональную задачу. В Послании четко сказано о необходимости создания региональных экосистем, объединяющих науку, производство, логистику и технологическое предпринимательство. Сегодня научная идея из лаборатории должна доходить до готового продукта, внедряемого в экономику. Послание президента дает высшему образованию и науке не только новые задачи, но и новые возможности. Жанар Рысбекова
Участники обсуждения также детально рассмотрели вопросы обеспечения верховенства права и практического внедрения принципа "Закон и порядок" как фундамента справедливого общества. Отдельно затронули темы укрепления конституционных основ и сохранения общественного согласия.
Значимый блок разговора посвятили предстоящему 35-летию Независимости Казахстана. Спикеры и гости говорили об историческом пути страны, сохранении национальных ценностей, гражданской ответственности и сплочении общества на современном этапе.
В дискуссии приняли участие руководство вуза, преподаватели, эксперты, представители юридического сообщества, общественники и журналисты.
Особое место в программе отвели голосу молодежи. В секции "Новый Казахстан: идеи молодежи – будущее страны" студенты поделились собственным видением развития государства, озвучили социальные инициативы и предложения по участию молодого поколения в реализации реформ.
Как отметили организаторы, такой открытый обмен мнениями помог глубже раскрыть суть поставленных задач, наладить диалог между экспертами и обществом, а также стимулировать интерес молодежи к общественно-политической жизни Казахстана.