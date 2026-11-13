Получил права, но не смог сохранить: почему суд ограничил водителя в Таразе

В Таразе суд приостановил действие водительского удостоверения местного жителя из-за медицинского противопоказания к управлению транспортом. С иском обратилась полиция после того, как выяснилось, что мужчина состоит на медучете с синдромом алкогольной зависимости, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, водитель получил удостоверение в 2018 году, а с 2021 года находится под динамическим наблюдением медиков. Специалисты подтвердили, что его диагноз является абсолютным противопоказанием для управления автомобилем.

Мужчина просил отказать в удовлетворении иска, пояснив, что прекратил употреблять алкоголь. Однако суд принял сторону Департамента полиции и приостановил действие водительских прав до устранения медицинских противопоказаний.

Решение суда вступило в законную силу.

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