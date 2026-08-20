Абсолютные противопоказания: более тысячи алматинцев лишатся водительских прав

В Алматы более тысячи водителей лишатся прав – у них медицинские противопоказания к управлению транспортом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 августа 2026 года рассказали в прокуратуре города.

"В ходе надзорной работы прокуратурой Турксибского района выявлено 1 194 водителя, которые управляли транспортными средствами, несмотря на наличие абсолютных медицинских противопоказаний. По акту прокурорского надзора Департаментом полиции Алматы проводится работа по прекращению действия водительских удостоверений указанных лиц", – говорится в сообщении.

На сегодня судами города уже удовлетворен 381 иск, по остальным материалам работа продолжается.

"Работа проводится в целях исключения из дорожного движения лиц, состояние здоровья которых создает угрозу безопасности участников дорожного движения", – указали в прокуратуре.

Подобные меры принимают по всей стране. На юге Казахстана, например, 89 водителей лишились прав. Жителя Западно-Казахстанской области тоже обязали сдать водительское удостоверение. Еще один похожий факт зафиксирован в Жамбылской области.