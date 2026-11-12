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Общество

Кассационный суд отменил обвинительные приговоры в отношении 22 казахстанцев

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 13:56 Фото: Zakon.kz
Судья Кассационного суда по уголовным делам Инна Каркада на брифинге в ведомстве 12 ноября 2026 года заявила, что казахстанцы стали чаще к ним обращаться с жалобами и просьбами рассмотреть их дело, передает корреспондент Zakon.kz.

Инна Каркада напомнила, что Кассационный суд работает всего 16 месяцев и за это время рассмотрел 2 тыс. уголовных дел на 2 848 человек.

"В 2025 году, в первые шесть месяцев работы суда, рассматривалось в среднем 83 уголовных дела в месяц, то в 2026 году мы ежемесячно рассматриваем вдвое больше – по статистке каждый месяц 168 уголовных дел проходит кассационный пересмотр. О чем это говорит? Мы полагаем, что одним из факторов такого роста является рост доверия со стороны граждан – больше жалоб стали направлять. И об этом свидетельствует также статистика корректировки судебных актов – количество отмененных и измененных судебных актов у нас растет. В среднем каждый четвертый судебный акт подвергается в кассационном порядке отменам либо изменениям", – заявила она.

По ее данным, такие решения коснулись 923 человек, то есть примерно каждого третьего, в отношении которого в кассационном порядке был осуществлен пересмотр уголовного дела.

"Одной из особенностей кассационного производства является то, что мы осуществляем пересмотр дела в полном объеме и не связано с доводами жалоб. Если есть основания улучшить положение осужденного, то кассационный суд вправе и обязан это сделать. Например, снизить наказание, снизить размер по иску, взысканной суммы и так далее... Имеются случаи отмены приговоров с прекращением – за все время работы у нас в отношении 22 человек кассация отменила обвинительные приговоры с прекращением по реабилитирующим основаниям. Реабилитирующее основание – это значит, что человек считается невиновным", – подчеркнула судья.

Судья Кассационного суда по уголовным делам Азамат Тлепов добавил, что решение кассационного суда является окончательным.

"Если 22 человека были реабилитированы, это значит, что нижестоящие суды уже не рассматривают ничего – мы приняли окончательное решение, мы сказали, что они не виноваты. Это окончательный наш судебный акт. В Уголовно-процессуальном кодексе есть целая глава – "Реабилитация невинно осужденных, незаконно привлеченных к уголовной ответственности". Они имеют право обращаться в суд первой инстанции, и из бюджета им выплачивается компенсация – если он находился под стражей, сумма выше, если нет, то ниже", – пояснил он.

С 1 июля 2025 года в Казахстане по поручению главы государства начали работу три кассационных суда: по уголовным, гражданским и административным делам. Верховный Суд как высший судебный орган сосредоточится на обеспечении единообразия судебной практики.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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