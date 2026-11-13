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Общество

Суд наказал 20 китайцев: виза была для Алматы, а работали в Павлодарской области

арестовали нарушителя, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 18:47 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области 20 граждан Китая привлекли к ответственности за работу без соответствующего разрешения. Иностранцев арестовали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 13 ноября 2026 года в Железинском районном суде, нарушения выявили сотрудники полиции в октябре этого года. Иностранные граждане осуществляли трудовую деятельность на территории села Урлитобе без разрешения, предусмотренного законодательством Казахстана.

При этом в паспортах задержанных имелись визы категории С3, позволяющие осуществлять трудовую деятельность в Казахстане. Однако, согласно системе экспорта виз, местом работы иностранцев был указан Алматы. Это также подтверждалось другими материалами административных дел.

В ходе судебных заседаний граждане Китая признали свою вину и не стали оспаривать обстоятельства, изложенные в протоколах об административных правонарушениях.

"По результатам рассмотрения дел суд признал всех 20 иностранцев виновными по части 5 статьи 517 Кодекса об административных правонарушениях РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства в области миграции населения", – объявили в суде.

Каждому назначили административный арест сроком на одни сутки.

Постановления суда вступили в законную силу.

Ранее объявили, что иностранцы могут оформлять ИИН онлайн. В Казахстане стартует пилотный проект.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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