За бесхозный скот наказали более 1,3 тыс. жителей Павлодарской области
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С начала года полицейские Павлодарской области привлекли к ответственности 1358 владельцев за отсутствие контроля за скотом, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Департаменте полиции региона.
В области зарегистрировали 19 краж скота и 11 ДТП с его участием. В результате аварий пострадали 23 человека.
Для временного содержания бесхозных животных в регионе работают 128 загонов. С начала года туда поместили 24 469 голов скота.
Полиция призывает владельцев не оставлять животных без присмотра, не выпускать их на бесконтрольный выпас и обеспечить надежное запирание помещений для содержания скота.
Ранее опасную инфекцию обнаружили у десятков коров в Костанайской области.
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