Иностранцы могут оформлять ИИН онлайн: в Казахстане стартует пилотный проект

Министр внутренних дел подписал приказ от 2 ноября 2026 года о реализации пилотного проекта по формированию и корректировке индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК, в онлайн-формате, сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Реализовать пилотный проект по предоставлению государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан" на территории Республики Казахстан в онлайн формате посредством мобильного приложения QazETA через цифровую платформу миграционных услуг MAQ.

Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.

Основной задачей реализации пилотного проекта является обеспечение и организация благоприятных условий и возможности получения иностранными гражданами и лицами без гражданства государственной услуги в режиме онлайн на территории Республики Казахстан.

Прием заявлений на оформление ИИН и выдача результатов для иностранных граждан и лиц без гражданства производится при помощи мобильного приложения QazETA через цифровую платформу миграционных услуг MAQ.

Срок оказания государственной услуги составляет один рабочий день. При этом день подачи не входит в срок оказания государственной услуги.

Для получения государственной услуги услугополучатель регистрируется либо авторизуется в мобильном приложении QazETA.

При регистрации в мобильном приложении нужно:

подтвердить согласие на сбор и обработку персональных данных;

предоставить документ, удостоверяющий личность, фотографируя при помощи абонентского устройства сотовой связи;

пройти биометрическую аутентификацию личности.

Далее через ЕЦС "Беркут" проверяется факт въезда на территорию Республики Казахстан.

После перехода к оформлению заявки посредством цифровой платформы MAQ услугополучатель подтверждает геолокацию на мобильном устройстве и проходит проверку с помощью технологии выявления движения услугополучателя (Liveness).

После прохождения проверок предоставляется предварительно заполненная заявка, содержащая установочные данные документа, удостоверяющего личность. Далее нужно проверить указанные сведения, дополнительно указать место рождения, контактные данные и национальность, после чего подтвердить и отправить заявление на рассмотрение.

При формировании заявки фотоизображение проходит биометрическую идентификацию и сопоставление с эталонной базой иммигрантов в целях проверки факта пересечения границы, а также проверки принадлежности иностранцу нескольких документов, выявленных по результатам сопоставления биометрических данных. Одновременно осуществляется проверка наличия ранее зарегистрированного ИИН.

Далее направляется запрос на формирование ИИН.

После поступления заявки, оператор МВД проверяет:

полноту и корректность заполнения заявки;

соответствие внесенных данных прикрепленному изображению документов, удостоверяющих личность, выданных иностранным государством;

наличие дублирующих ИИН.

В случае соответствия заявки всем требованиям формируется ИИН.

Просмотр результата доступен по истечении 1 рабочего дня в мобильном приложении посредством открытия виджета цифровой платформы миграционных услуг MAQ – "Просмотр списка заявок ИИН", где можно просмотреть статус заявки с детализацией, либо "Просмотр ИИН", с возможностью просмотра и скачивания регистрационного свидетельства.

В оказании госуслуги откажут и предоставят уведомление об отказе в формировании ИИН в случаях:

несоответствия данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям;

установления недостоверности документов для получения государственной услуги, или сведений в них.

Приказ введен в действие с 9 ноября.