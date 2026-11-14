В Астане владельца обязали снести собственное здание: что произошло

В столице демонтируют незаконно построенное нежилое помещение, возведенное с нарушением требований законодательства, сообщает Zakon.kz.

После внеплановой проверки Управления государственного архитектурно-строительного контроля собственника постройки привлекли к административной ответственности и обязали устранить выявленные нарушения. Об этом 13 ноября 2026 года сообщили в пресс-службе столичного акимата.

"Согласно решению суда, собственник был привлечен к административной ответственности, с принудительным сносом объекта. В настоящее время Управление совместно с Департаментом юстиции проводит работы по исполнению судебного решения", – говорится в сообщении.

С начала текущего года управлением проведено 497 внеплановых проверок, выдано 243 предписания об устранении нарушений, наложено 860 административных штрафа на общую сумму более 343 млн тенге.

Жителей столицы призывают соблюдать требования законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

"Напоминаем, что самовольное строительство и несоблюдение установленных норм влекут за собой предусмотренную законом ответственность", – добавили в акимате.

Ранее стало известно, что в Астане изымут 57 земельных участков для строительства взлетно-посадочной полосы.