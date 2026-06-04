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События

В Алматы владельца заставили снести незаконный объект общепита

Алматы, незаконный объект, общепит, демонтаж, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 15:16 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Незаконный объект общепита демонтировали в Алматы. Об этом сегодня, 4 июня 2026 года, рассказали в управлении градостроительного контроля акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что ранее по адресу: ул. Толе би, 293/1, была выявлена незаконная постройка, расположенная на территории общего пользования.

"В объекте осуществлялась деятельность в сфере общественного питания. После выявления нарушения инспекторами управления градостроительного контроля с собственником была проведена разъяснительная работа о необходимости приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства. В результате собственник в добровольном порядке демонтировал незаконно возведенный объект".Пресс-служба Управления градостроительного контроля акимата Алматы
Алматы, незаконный объект, общепит, демонтаж, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 15:16

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Алматы, незаконный объект, общепит, демонтаж, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 15:16

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В управлении напомнили о необходимости соблюдения градостроительных норм и осуществления строительства только при наличии необходимых разрешительных документов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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