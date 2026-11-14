Житель Кокшетау обещал автомобили с аукциона и присвоил 41 млн тенге

В Кокшетау расследуют мошенничество, жертвами которого стали пятеро казахстанцев. Мужчина обещал помочь им приобрести автомобили с аукциона по выгодной цене, однако в итоге оставил их без машин и денег, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 40-летний житель Кокшетау разработал схему обмана еще в 2023 году. Он предлагал родственникам и знакомым приобрести автомобили с аукциона в Астане, уверяя, что сможет организовать покупку по заниженной цене.

"Для убедительности мужчина предлагал поэтапную оплату: сначала внести первоначальный взнос, а оставшуюся сумму – после получения автомобиля. Доверяя знакомому, граждане передавали ему крупные суммы денег". ДП Акмолинской области

Одним из потерпевших оказался 38-летний житель Кокшетау, который передал подозреваемому 11 млн 559 тыс. тенге. Всего за три года злоумышленник получил от пятерых потерпевших более 41 млн тенге.

"Однако обещания так и остались невыполненными: потерпевшие не получили ни автомобилей, ни возврата своих денежных средств, а сам фигурант придумывал этому различные оправдания. Когда потерпевшие начали обращаться с заявлениями в полицию, мужчина скрылся от следствия и некоторое время находился в розыске. В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей, досудебное расследование продолжается". ДП Акмолинской области

Полицейские напоминают, что даже при сделках с родственниками и знакомыми необходимо проверять достоверность предложений, оформлять договоры и передавать деньги только при наличии подтверждающих документов. Обещание приобрести автомобиль по цене значительно ниже рыночной должно стать поводом для особой осторожности.

Жительница Алматы стала фигуранткой почти трех десятков уголовных дел по фактам мошенничества.