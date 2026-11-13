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Общество

24-летнюю алматинку подозревают сразу по 29 уголовным делам

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 14:33 Фото: pxhere
Жительница Алматы стала фигуранткой почти трех десятков уголовных дел по фактам мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Одна из жертв – 28-летняя жительница Тараза.

"Женщина поверила предложению о выгодных инвестициях в трейдинг, оформила банковский кредит и перевела деньги предполагаемой инвесторше. По предварительным данным, за предложением стояла 24-летняя жительница Алматы. Однако ожидаемой прибыли потерпевшая так и не получила. Вместо обещанного 50% дохода начались проблемы с возвратом вложенных средств. Таким образом, причиненный имущественный ущерб составил 1,9 млн тенге", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области 13 ноября 2026 года.

По данному факту начали досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК (мошенничество).

Подозреваемую задержали сотрудники полиции города Актобе в рамках расследования 29 уголовных дел по фактам мошенничества. В настоящее время ее причастность к другим эпизодам проверяется.

Инвестиции с гарантированной прибылью являются одним из распространенных видов мошенничества в Казахстане.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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