24-летнюю алматинку подозревают сразу по 29 уголовным делам

Жительница Алматы стала фигуранткой почти трех десятков уголовных дел по фактам мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Одна из жертв – 28-летняя жительница Тараза.

"Женщина поверила предложению о выгодных инвестициях в трейдинг, оформила банковский кредит и перевела деньги предполагаемой инвесторше. По предварительным данным, за предложением стояла 24-летняя жительница Алматы. Однако ожидаемой прибыли потерпевшая так и не получила. Вместо обещанного 50% дохода начались проблемы с возвратом вложенных средств. Таким образом, причиненный имущественный ущерб составил 1,9 млн тенге", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области 13 ноября 2026 года.

По данному факту начали досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК (мошенничество).

Подозреваемую задержали сотрудники полиции города Актобе в рамках расследования 29 уголовных дел по фактам мошенничества. В настоящее время ее причастность к другим эпизодам проверяется.

Инвестиции с гарантированной прибылью являются одним из распространенных видов мошенничества в Казахстане.