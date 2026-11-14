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Общество

Трех водителей оштрафовали за дрифт на скользкой дороге в Карагандинской области

Скользкая дорога, снег, дорожный знак, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 12:19 Фото: pixabay
В поселке Топар полицейские выявили трех молодых людей, устроивших дрифт на автомобилях BMW и Volkswagen. Нарушителям назначены штрафы по решению суда, сообщает Zakon.kz.

В связи с резким ухудшением погодных условий, выпадением дождя со снегом и образованием гололедицы в Карагандинской области усилен контроль за дорожной безопасностью. Сотрудники батальона патрульной полиции переведены на усиленный режим несения службы. На автодорогах республиканского значения круглосуточно дежурят автопатрули. К обеспечению безопасности привлечены сотрудники полиции. Особое внимание уделяется водителям, которые продолжают движение на автомобилях с летними шинами.

Так, на направлении Караганда – Алматы полицейские остановили более 30 автомобилей, не соответствующих сезонным требованиям. Их водителей не допустили к дальнейшему движению и вернули обратно в город.

"Погодная обстановка на дорогах остается непростой. На одних участках покрытие еще сухое, на других из-за осадков уже образовалась гололедица. В таких условиях даже привычная поездка может обернуться аварией. Поэтому мы проводим разъяснительную работу с водителями, особенно с теми, кто продолжает ездить на летних шинах. Это серьезный риск не только для самих автомобилистов, но и для других участников дорожного движения", – отметил командир батальона патрульной полиции департамента полиции Карагандинской области Медет Нурмуханов.

Между тем не все водители осознают опасность дорожной обстановки. В поселке Топар Абайского района сотрудники полиции выявили три автомобиля, водители которых устроили дрифт прямо на дороге.

"За опасные маневры и нарушение общественного порядка молодые люди в возрасте от 18 до 21 года привлечены к ответственности. В отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение правил маневрирования. По решению суда назначены штрафы".Медет Нурмуханов

Работа ведется не только с водителями, но и с организациями, отвечающими за состояние автомобильных дорог. Полицейские провели 23 проверки дорог республиканского значения. По выявленным нарушениям выдано 16 предписаний, а пять организаций привлечены к административной ответственности за ненадлежащее содержание дорог.

Полиция призывает автомобилистов не недооценивать опасность первого гололеда, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и своевременно менять летние шины на зимние. В условиях непогоды на дороге не место рискованным экспериментам. Один необдуманный маневр может стоить жизни.

Дождь за окном меняет не только настроение, но и условия на дороге. Даже привычный маршрут может стать испытанием. Как вести себя на дороге в непогоду, чего опасаться на мокром асфальте и почему осенью особенно важно следить за состоянием шин – в материале Zakon.kz.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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