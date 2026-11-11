За рулем в дождь: как водителям избежать опасностей на дороге

Дождь за окном меняет не только настроение, но и условия на дороге. Даже привычный маршрут может стать испытанием. Как вести себя на дороге в непогоду, чего опасаться на мокром асфальте и почему осенью особенно важно следить за состоянием шин – в материале Zakon.kz.

Дождь меняет привычную дорожную обстановку гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Вода на асфальте ухудшает сцепление колес с покрытием, брызги от соседних автомобилей ограничивают обзор, а резкое торможение или поворот могут закончиться потерей управления. Поэтому в дождливую погоду водителю приходится быть осторожнее и пересматривать привычную манеру езды.

Особенно осторожными стоит быть в межсезонье. Даже при температуре +3+5°С сцепление шин с дорогой может ухудшаться, а сочетание прохлады и воды сделает поездку еще менее предсказуемой. Автоэксперт Алексей Алексеев рекомендует в дождь прежде всего снизить скорость, увеличить дистанцию и внимательнее следить за дорожной обстановкой.

"Водителю всегда стоит помнить, что в дождь у автомобиля нестабильное сцепление с дорожным покрытием, поэтому тормозить в такую погоду следует заранее и плавно, особенно перед перекрестками, пешеходными переходами и поворотами. Входить в повороты лучше на меньшей скорости, причем это правило касается не только городских улиц, но и загородных трасс. Резкие движения рулем и внезапное торможение на скользкой дороге могут привести к потере управления", – советует Алексей Алексеев.

Фото: pexels

Чем опасны лужи и аквапланирование

Одна из наиболее серьезных опасностей на мокрой дороге – аквапланирование. Оно возникает, когда между шинами и асфальтом образуется водяная прослойка, из-за которой колеса теряют контакт с дорогой. В результате автомобиль перестает нормально реагировать на руль и может продолжить движение практически по прямой, даже если водитель пытается повернуть.

"Один из признаков аквапланирования – неожиданно легкий руль и ощущение, будто автомобиль перестал слушаться водителя. Если это произошло, важно не паниковать. Не нужно резко тормозить или дергать руль в сторону. Следует плавно отпустить педаль газа, удерживать руль в направлении движения и дождаться, пока шины снова восстановят сцепление с асфальтом. После этого скорость можно постепенно снизить", – рассказал автоэксперт.

Материал по теме Дело не только в скорости: правила безопасного вождения в непогоду

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, специалисты рекомендуют заранее сбрасывать скорость перед участками с большим количеством воды и по возможности объезжать глубокие лужи.

Стоит помнить, что особенно опасны заполненные водой колеи. В них автомобиль может потерять устойчивость, а под поверхностью воды нередко скрываются ямы и другие повреждения дорожного покрытия.

Стеклоочистители и запотевшие окна

Хорошая видимость в дождь – не мелочь, а одно из главных условий безопасной поездки. Поэтому перед сезоном осадков стоит проверить состояние дворников. Если резинки оставляют разводы, плохо очищают стекло или начинают скрипеть, лучше заменить их заранее. В противном случае вместо дороги водитель будет разглядывать художественные полосы на лобовом стекле.

Еще одна распространенная проблема – запотевшие окна. Чаще всего причина кроется в повышенной влажности воздуха внутри салона и неправильной настройке вентиляции.

"Чтобы избежать конденсата на стеклах, перед началом движения стоит проверить, не включен ли режим внутренней циркуляции. В таком случае система гоняет один и тот же воздух по салону, а влага продолжает накапливаться. Лучше переключить вентиляцию на подачу наружного воздуха и включить кондиционер – он осушает воздух и помогает быстрее убрать конденсат", – советует специалист.

Фото: magnific

Если стекла уже запотели, можно воспользоваться кнопкой интенсивного обдува лобового стекла, которая есть во многих современных автомобилях. Если отдельной функции нет, достаточно направить поток воздуха на стекло и увеличить мощность вентилятора. При необходимости можно ненадолго приоткрыть окна. Не стоит забывать и об обогреве заднего стекла. Обзор происходящего позади автомобиля должен оставаться нормальным.

"Специальные средства против запотевания не всегда обязательны. А вот обработка зеркал и стекол составом "антидождь" может оказаться полезной: капли воды будут быстрее скатываться с поверхности, улучшая обзор. Правда, эффект от такой обработки со временем ослабевает, поэтому средство придется периодически наносить заново", – сказал Алексеев.

Что делать, если ливень застал в дороге

Иногда дождь начинается настолько внезапно, что даже работающие дворники не справляются с потоком воды. Особенно это заметно на загородных трассах, где из-за сильного ливня может исчезнуть не только разметка, но и очертания дороги.

"В такой ситуации необходимо плавно снизить скорость, отключить круиз-контроль и включить ближний свет фар. Если видимость стала критически плохой, лучше найти безопасное место для остановки. По возможности это должна быть оборудованная площадка или стоянка, а не обочина оживленной трассы. Если остановиться на обочине все же пришлось, нужно включить "аварийку" и убедиться, что автомобиль хорошо заметен другим участникам движения", – рекомендует автоэксперт.

Продолжать поездку практически вслепую – плохая идея. Даже если водитель хорошо знает дорогу, под водой могут скрываться ямы, а другие автомобили способны появиться из-за водяной завесы совершенно неожиданно.

Фото: magnific

Осенью опасайтесь не только дождя, но и гололеда

В переходный сезон дождь может оказаться лишь первой частью неприятного сценария. Когда температура опускается до нуля или ниже, вода на дороге начинает замерзать, образуя тонкую ледяную корку. Она особенно опасна тем, что внешне покрытие может выглядеть просто мокрым.

Наиболее внимательно следует относиться к загородным трассам, мостам, эстакадам и затененным участкам дороги. Там лед может появиться раньше, чем на других участках.

"Водителям важно учитывать не только календарные сроки смены шин, но и фактическую погоду в регионе. Если ночами уже бывают заморозки, откладывать переход на зимнюю резину рискованно", – сказал Алексей Алексеев.

В конечном счете дождь не требует от водителя каких-то особых навыков, но заставляет пересмотреть привычки. Чуть меньше скорость, чуть больше дистанция, исправные дворники и отказ от рискованных маневров – простые меры, которые помогут добраться до пункта назначения без неприятных сюрпризов.

И главное, стоит помнить, что никакая экономия нескольких минут не стоит того, чтобы проверить на прочность сцепление шин с мокрым асфальтом.