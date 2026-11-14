Вход с детскими колясками в автобусы: Минтранс поставил точку в спорах

В Министерстве транспорта Казахстана заявили о том, что распространяемая информация о запрете входить в автобусы с детскими колясками, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Согласно обновленным правилам перевозки пассажиров, пишут в ведомстве, при высокой загруженности автобуса коляску необходимо сложить, если для родителя предусмотрено свободное место. При этом она не должна мешать проходу других пассажиров.

Вместе с тем, если родителю неудобно складывать коляску, он может продолжить поездку с ней в разложенном виде.

В ведомстве подчеркнули, что за провоз разложенной коляски не предусмотрены штрафы, высадка из автобуса или другие санкции. Требования направлены прежде всего на обеспечение безопасности пассажиров, включая детей и их родителей.

Ранее сообщалось, что сразу 17 автобусов изменят схему движения в Алматы.