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Общество

Сразу 17 автобусов изменят схему движения в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 16:25 Фото: Zakon.kz
В воскресенье, 15 ноября 2026 года, в Алматы из-за осеннего марафона "City Run 2026" изменят схемы движения автобусов и троллейбусов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным городского Транспортного холдинга, транспорт с 04:00 до 12:00 будет курсировать по объездным схемам до завершения мероприятия и открытия дорог:

Автобусы: № 12, 16, 32, 37, 48, 59, 92, 98, 99, 112, 126, 201, 205, 206, 209, 210, 224.

Троллейбусы: № ТП5, ТП6, ТП9.

№12

В северном направлении: проспект Абая (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Абылай хана (север) – далее по схеме.

В южном направлении: проспект Абылай хана (юг) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – проспект Абая (восток) – далее по схеме.

№16

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Гоголя (запад) – улица Кунаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№32

В северном направлении: улица Желтоксан (север) – проспект Абая (запад) – проспект Назарбаева (север) – далее по схеме.

В южном направлении: проспект Назарбаева (север) – проспект Абая (запад) – улица Желтоксан (юг) – далее по схеме.

№37

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№48

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№59

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – улица Желтоксан (север) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Желтоксан (юг) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№92

В северном направлении: проспект Абая (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – улица Желтоксан (север) – далее по схеме.

В южном направлении: улица Желтоксан (юг) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – проспект Абая (восток) – далее по схеме.

№98

В северном направлении: проспект Абая (восток) – проспект Назарбаева (север) – далее по схеме.

В южном направлении: проспект Назарбаева (юг) – проспект Абая (запад) – далее по схеме.

№99

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (юг) – проспект Абая (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: проспект Абая (запад) – проспект Сейфуллина (север) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№112

В восточном направлении: улица Курмангазы (восток) – проспект Сейфуллина (юг) – проспект Абая (восток) – проспект Достык (восток) – улица Шевченко (запад) – улица Кунаева (север) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Кунаева (юг) – проспект Абая (запад) – проспект Сейфуллина (север) – улица Шевченко (запад) – далее по схеме.

№126

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Гоголя (запад) – улица Кунаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№201

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№205

В восточном направлении: улица Желтоксан (север) – проспект Абая (восток) – проспект Назарбаева (север) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – проспект Абая (запад) – улица Желтоксан (юг) – далее по схеме.

№206

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Достык (север) – далее по схеме.

В южном направлении: проспект Достык (юг) – проспект Абая (запад) – улица Байтурсынова (юг) – далее по схеме Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№209

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№210

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№224

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№ТП5

В северном направлении: проспект Абая (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Абылай хана (север) – далее по схеме.

В южном направлении: проспект Абылай хана (юг) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – проспект Абая (запад) – далее по схеме.

№ТП6

В северном направлении: улица Сатпаева (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Абылай хана (север) – далее по схеме.

В южном направлении: проспект Абылай хана (юг) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – проспект Абая (запад) – далее по схеме.

№ТП9

В северном направлении: улица Байтурсынова (север) – проспект Абая (восток) – проспект Достык (север) – далее по схеме.

В южном направлении: проспект Достык (юг) – проспект Абая (запад) – улица Байтурсынова (юг) – далее по схеме.

О том, какие дороги перекроют в городе в этот день, можно узнать по ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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