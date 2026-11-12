Сразу 17 автобусов изменят схему движения в Алматы
Согласно данным городского Транспортного холдинга, транспорт с 04:00 до 12:00 будет курсировать по объездным схемам до завершения мероприятия и открытия дорог:
Автобусы: № 12, 16, 32, 37, 48, 59, 92, 98, 99, 112, 126, 201, 205, 206, 209, 210, 224.
Троллейбусы: № ТП5, ТП6, ТП9.
№12
В северном направлении: проспект Абая (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Абылай хана (север) – далее по схеме.
В южном направлении: проспект Абылай хана (юг) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – проспект Абая (восток) – далее по схеме.
№16
В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Гоголя (запад) – улица Кунаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.
№32
В северном направлении: улица Желтоксан (север) – проспект Абая (запад) – проспект Назарбаева (север) – далее по схеме.
В южном направлении: проспект Назарбаева (север) – проспект Абая (запад) – улица Желтоксан (юг) – далее по схеме.
№37
В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.
№48
В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.
№59
В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – улица Желтоксан (север) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Желтоксан (юг) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.
№92
В северном направлении: проспект Абая (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – улица Желтоксан (север) – далее по схеме.
В южном направлении: улица Желтоксан (юг) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – проспект Абая (восток) – далее по схеме.
№98
В северном направлении: проспект Абая (восток) – проспект Назарбаева (север) – далее по схеме.
В южном направлении: проспект Назарбаева (юг) – проспект Абая (запад) – далее по схеме.
№99
В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (юг) – проспект Абая (восток) – далее по схеме.
В западном направлении: проспект Абая (запад) – проспект Сейфуллина (север) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.
№112
В восточном направлении: улица Курмангазы (восток) – проспект Сейфуллина (юг) – проспект Абая (восток) – проспект Достык (восток) – улица Шевченко (запад) – улица Кунаева (север) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Кунаева (юг) – проспект Абая (запад) – проспект Сейфуллина (север) – улица Шевченко (запад) – далее по схеме.
№126
В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Гоголя (запад) – улица Кунаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.
№201
В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.
№205
В восточном направлении: улица Желтоксан (север) – проспект Абая (восток) – проспект Назарбаева (север) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – проспект Абая (запад) – улица Желтоксан (юг) – далее по схеме.
№206
В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Достык (север) – далее по схеме.
В южном направлении: проспект Достык (юг) – проспект Абая (запад) – улица Байтурсынова (юг) – далее по схеме Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.
№209
В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.
№210
В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.
№224
В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (север) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.
№ТП5
В северном направлении: проспект Абая (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Абылай хана (север) – далее по схеме.
В южном направлении: проспект Абылай хана (юг) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – проспект Абая (запад) – далее по схеме.
№ТП6
В северном направлении: улица Сатпаева (восток) – проспект Сейфуллина (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Абылай хана (север) – далее по схеме.
В южном направлении: проспект Абылай хана (юг) – улица Макатаева (запад) – проспект Сейфуллина (юг) – проспект Абая (запад) – далее по схеме.
№ТП9
В северном направлении: улица Байтурсынова (север) – проспект Абая (восток) – проспект Достык (север) – далее по схеме.
В южном направлении: проспект Достык (юг) – проспект Абая (запад) – улица Байтурсынова (юг) – далее по схеме.
О том, какие дороги перекроют в городе в этот день, можно узнать по ссылке.