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Общество

Рост авторитета и привлекательности: как меняется облик Казахстана на внешнеполитическом треке

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, город Астана, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:15 Фото: akorda.kz
2026 год показал, что курс внешней политики Казахстана не только вносит ощутимый вклад в развитие государства, но и в целом меняет само отношение к нашей стране на международной арене. О наиболее важных аспектах силы казахстанской международной политики – в материале Zakon.kz.

Внешняя политика как визитная карточка

Согласно оценке специалистов пользующегося авторитетом во всем мире научно-аналитического центра Германии "Фонд науки и политики" (SWP), Казахстан делает ключевым игроком в Центральной Азии и на всем Евразийском пространстве как его стабильная экономика, так и четко выверенная и максимально прагматичная внешняя политика.

Сегодня Казахстан не стремится публично заявлять о себе и всячески себя популяризировать, как это было в первые годы Независимости. Теперь за нашу страну говорят твердая позиция, приверженность незыблемым принципам и надежное слово.

Выступая за мир, за необходимость неукоснительного соблюдения основных норм международного права, равноправное партнерство и за исключительное право выстраивать партнерские отношения исходя из собственных интересов, Казахстан доказал всем, что действительно является настоящей "средней державой", способной открыто выражать свою позицию и даже недовольство поведением представителей более крупных мировых игроков.

Как отметил, президент Касым-Жормарт Токаев, выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі: "Стоящая передо мной цель предельно ясна – позиционировать на мировой арене Казахстан как Среднюю державу, популяризировать нашу историю и культуру на международном уровне, отстаивать государственные интересы и продвигать возможности Казахстана. Других помыслов у меня нет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все это – общая цель всего нашего народа".

Такой подход, к слову, придает Казахстану серьезный авторитет на международной арене, а вместе с тем побуждает иностранные государства не только налаживать более тесные взаимоотношения, но и вкладывать свои инвестиции.

Международная активность и результаты

В 2026 году по сравнению с прошлыми годами заметно выросло количество встреч, проведенных президентом Казахстана с иностранными лидерами и представителями крупных международных организаций, что, безусловно, говорит о росте заинтересованности внешних акторов в выстраивании отношений с нашей страной.

Так, по состоянию на 15 ноября, с начала 2026 года Касым-Жомарт Токаев провел около 20 встреч на международном уровне за рубежом, преодолев, по предварительным оценкам, расстояние 130 тысяч 348 км, и посетил 16 иностранных государств.

Дополнительно в этом году президент Казахстана по приглашению Дональда Трампа планирует посетить США для участия в саммите так называемой "Большой двадцатки" – G20, а также российский Санкт-Петербург, где традиционно пройдет ежегодная неформальная встреча глав государств СНГ.

Кроме того, глава Казахстана за этот же период принял у себя 13 президентов, 4 премьер-министра, 11 руководителей международных организаций, включая президента Международного комитета Красного Креста, генерального директора Международного агентства по атомной энергии, заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, а также трех монархов – султана Омана, короля Иордании и короля Бельгии.

Дополнительно в 2026 году наша страна неоднократно предоставляла площадки и для крупных международных форумов и саммитов, в числе которых: региональный экологический саммит под эгидой ООН в Астане, саммит ОТГ в Туркестане, саммит талантов "Сириус" в Алматы, саммит социальных предпринимателей с фокусом на цифровизацию и smart-решения и встреча в рамках Акабского процесса в Астане.

Инвестиционная привлекательность и растущий авторитет

Естественным маркером результатов внешней политики государства сегодня являются зарубежные оценки независимых международных исследовательских центров и институтов.

Так, в 2026 году Казахстан занял 38-е место в глобальном рейтинге стран по уровню конкурентоспособности их экономик, поднялся сразу на 17 позиций и занял 53-е место в мире по уровню инвестиционных рисков и устойчивости от международной консалтинговой компании "Henley & Partners". Также Казахстан занял 66-е место в общемировом зачете по показателю уровня благополучия, став единоличным лидером по этому критерию среди стран СНГ, а также вошел в топ-35 самых влиятельных в мире государств.

Кроме того, в 2026 году международные кредитные рейтинговые агентства "S&P Global Ratings" и "Fitch Ratings" повысили долгосрочный суверенный рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне с BBB− до BBB со стабильным прогнозом.

Все это является для иностранных инвесторов лучшей демонстрацией надежности государства, его платежеспособности, а также оценки, насколько безопасна страна для вложений, имеется ли у нее достаточный объем накопленных внешних активов и насколько низкий или высокий у нее уровень государственного долга.

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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