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Финансы

Внутренний спрос стал главным источником роста экономики Казахстана

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 17:06 Фото: pixabay
Структура экономики РК стремительно меняется. Еще несколько лет назад темпы роста страны во многом определялись экспортом сырья и внешней конъюнктурой, а сегодня все больший вклад в увеличение ВВП вносят потребительская активность населения и инвестиции, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы стали тратить больше, и это поддерживает экономику

По итогам первого квартала 2026 года валовой внутренний продукт методом конечного использования составил 33,2 трлн тенге. В реальном выражении экономика выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Однако гораздо интереснее не сам показатель роста, а его структура. Почти две трети экономики – 67,8% ВВП – сегодня формируют расходы на конечное потребление. Причем львиная доля приходится именно на домашние хозяйства.

За первые три месяца 2026 года казахстанцы потратили 18,5 трлн тенге, что соответствует 55,7% ВВП. В реальном выражении их расходы выросли на 5,7%.

Экспорт больше не определяет темпы развития

Ослабевает и зависимость от продажи нефти, газа и другого сырья. Так, доля чистого экспорта в структуре ВВП за год сократилась с 10,4% до 5,8%. При этом экспорт товаров и услуг в реальном выражении снизился на 5,9%, тогда как импорт вырос на 3,1%.

Это вовсе не означает, что экспорт утратил свое значение. Он по-прежнему остается важнейшим источником валютной выручки и доходов бюджета. Однако опубликованные данные свидетельствуют: сегодня экономический рост все в большей степени обеспечивается процессами, происходящими внутри страны, отмечает экономист Руслан Султанов.

"Экономика Казахстана постепенно смещает центр тяжести с внешнего спроса на внутренний. В такой модели устойчивость роста будет зависеть уже не столько от мировой сырьевой конъюнктуры, сколько от способности страны поддерживать инвестиции, рост производительности и платежеспособный внутренний спрос".Руслан Султанов

От себя добавим, что эта тенденция прослеживается уже не первый год. Если поднять данные по итогам 2025 года, то мы увидим, что расходы на конечное потребление формировали 67,7% ВВП, а в первом квартале 2026 года их доля сохранилась практически на том же уровне – 67,8%. При этом экономика продолжила расти, несмотря на снижение экспорта.

Это говорит о том, что внутренний рынок способен поддерживать экономическую активность даже при менее благоприятной внешней конъюнктуре.

Экономика получила сразу три точки опоры

Также заметим, что, помимо потребительского спроса, существенный вклад в рост ВВП вносит государство. Расходы органов госуправления увеличились на 12,8%, достигнув 3,9 трлн тенге. Особенно заметно выросли расходы на коллективные услуги – сразу на 22,6%.

Одновременно сохраняется высокая инвестиционная активность. Валовое накопление основного капитала составило 7,46 трлн тенге, увеличившись на 7,9% – компании продолжают вкладывать средства в расширение производства, строительство новых объектов и модернизацию предприятий.

В результате экономика сегодня опирается сразу на три внутренних источника роста – потребительский спрос, инвестиции и государственные расходы. Именно они компенсируют ослабление внешнего спроса и позволяют сохранять положительную динамику ВВП.

Ранее мы рассказали, какие регионы Казахстана вносят самый большой вклад в увеличение ВВП страны.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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