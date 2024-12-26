От 440 до 520: как менялся курс доллара на протяжении 2024 года

В последние месяцы курс доллара вырос весьма существенно, по крайней мере, по сравнению с первым полугодием. Как в целом менялся курс в течение 2024 года, в материале Zakon.kz.

В течение 2024 года курс доллара в Казахстане был подвержен значительным колебаниям, обусловленным как внутренними, так и внешними факторами. К концу года курс зафиксировался выше 500 тенге за доллар, и судя по различными оценкам, ниже этой отметки он навряд ли опустится.

Что было с долларом в начале года

На протяжении первой половины 2024 года доллар оставался относительно стабильным, колеблясь в диапазоне 447-454 тенге. В период с января по июнь среднее значение курса доллара составляло 448 тенге. В отдельные дни курс снижался даже ниже 440 тенге за доллар. Как отмечали аналитики, поддержку курсу тенге на тот момент оказывали существенные трансферты из Нацфонда, позитивный внешний фон и т.д.

Однако примерно с середины июня курс доллара начал постепенно расти, и менее чем за месяц американская валюта подорожала с 450 до 480 тенге.

Фото: Zakon.kz

И если поначалу эксперты связывали снижение курса с очередными антироссийскими санкциями, то позже фундаментальных причин для ослабления курса на рынке не наблюдалось. В последующие месяцы не помогли восстановлению Нацвалюты и крупные трансферты из Нацфонда. В то же время эксперты заявляли, что удорожание до 460-470 тенге является равновесным, а курс на уровне 440-450 тенге в первой половине года был "неестественно крепким". Резкий скачок до 500 тенге за доллар Осенью курс также оставался волатильным. А в конце ноября всего за несколько дней курс подскочил менее чем с 500 до 524 тенге за доллар в первых числах декабря.

Фото: Zakon.kz

В дальнейшем курс доллара снижался, но к прежнему уровню (менее 500 тенге) уже не вернулся. Отметим, что скачок выше 500 тенге за доллар уже происходил в марте 2022 года, однако в течение пары недель курс вернулся к прежним значениям в области 450-460 тенге. В этом году такого не произошло. В декабре тенге оставался слабым по отношению к доллару. Большую часть месяца официальный курс доллара, установленный Нацбанком, удерживался выше отметки 520 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Более того, согласно опросу экспертов АФК, в следующем году доллар может составить 545,2 тенге. По оценкам экспертов, в декабре ослабление тенге было связано с падением рубля ввиду тесных экономических взаимосвязей, а также под воздействием психологического фактора – в ответ на падение рубля экономические субъекты внутри страны начинают покупать инвалюту, что также усиливает давление на тенге.

Помимо этого, на формировании и динамике курса в течение года отражалось множество различных факторов как за пределами, так и внутри страны. В том числе мировые цены на нефть, индекс доллара, трансферты из Нацфонда, геополитическая обстановка, денежно-кредитная политика Нацбанка РК, квартальные выплаты налогов, в последние месяцы возврат нормы об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами КГС, валютные интервенции Нацбанка и прочие.

Согласно данным Нацбанка, в период с января по ноябрь 2024 года укрепление курса тенге происходило в январе, апреле и сентябре, в остальные месяцы нацвалюта слабела по отношению к доллару (данные за декабрь будут опубликованы в январе 2025 года). Средний курс по итогам месяца складывался так:

Январь – курс тенге укрепился на 1,4% до 448,17 тенге за доллар США.

Февраль – курс тенге ослаб на 0,6% до 450,65 тенге за доллар США.

Март – курс тенге укрепился на 0,9% до 446,77 тенге за доллар США.

Апрель – курс тенге укрепился на 1,1% до 442,05 тенге за доллар США.

Май – курс тенге ослаб на 1,2%, до 447,25 тенге за доллар США.

Июнь – курс тенге ослаб на 5,5%, до 471,84 тенге за доллар США.

Июль – курс тенге ослаб на 0,5% до 474,15 тенге за доллар США.

Август – курс тенге ослаб на 1,6% до 481,61 тенге за доллар США.

Сентябрь курс тенге укрепился на 0,1% до 481,11 тенге за доллар США.

Октябрь – курс тенге ослаб на 1,5% до 488,23 тенге за доллар США.

Ноябрь – курс тенге ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар США.

Таким образом, за этот период курс нацвалюты ослаб на 14,4% (без учета падения в декабре).

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