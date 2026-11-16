Старые авто, ипотека и депозит: как Цифровая карта семьи оценивает материальное положение казахстанцев
В ведомстве напомнили, что эта аналитическая система автоматически объединяет данные из 30 систем различных госорганов для справедливой оценки социального благополучия граждан.
"Алгоритмы системы настроены максимально гибко и учитывают интересы обычных граждан, не позволяя мелким расходам или старому имуществу искусственно завысить уровень благосостояния".Пресс-служба МТСЗН РК
Вот что учитывается в Цифровой карте семьи (в пользу граждан):
- Государственные пособия и выплаты – получаемые из бюджета пособия, алименты, жилищная помощь, единовременные выплаты на рождение или усыновление ребенка, а также благотворительность не рассматриваются в качестве дохода семьи.
- Аварийное, ветхое или тесное жилье – при полном отсутствии недвижимости или при проживании в маленькой квартире система снижает баллы для определения благополучия семьи. Аварийные дома и объекты под снос вообще не учитываются. Для старого или ветхого жилья его площадь при подсчете баллов автоматически уменьшается.
- Старое имущество и техника – легковые автомобили, тракторы, грузовики и комбайны со сроком эксплуатации более 20 лет приравниваются к нулю. Они полностью исключены из расчетов и не влияют на общую оценку.
- Небольшие участки и подворья – собственные небольшие земельные участки, огороды и земли в краткосрочном пользовании также не добавляют лишних баллов и не влияют на общую оценку. Мелкое домашнее подворье с небольшим поголовьем скота и птицы также не влияет на общую оценку.
- Кредитные обязательства и долги – наличие действующей ипотеки автоматически снижает общий балл благосостояния, так как система понимает, что это регулярная нагрузка на семейный бюджет. Точно так же учитываются и длительные просрочки по кредитам – они тоже снижают итоговый балл, чтобы система видела реальные финансовые трудности семьи. При этом мелкие долги, краткосрочные задержки выплат, а также займы в ломбардах под залог личного авто никак не влияют на оценку.
- Личные сбережения и накопления – наличие небольших сумм на текущих счетах, картах или депозитах считается нормой и не влияет на оценку. Кроме того, система не учитывает накопления в Отбасы банке (жилищные строительные сбережения).
- Некоммерческая деятельность – если вы являетесь наемным руководителем фирмы, но не владеете в ней крупной долей, или руководите общественным фондом (НПО), это никак не влияет на оценку вашей семьи.
При расчете итогового статуса, как подчеркнули в Минтруда, система учитывает особые жизненные обстоятельства (социальную устойчивость) – количество детей и пожилых людей в семье, их возраст.
"Если у кого-то из членов семьи есть инвалидность или тяжелое хроническое заболевание (состоит на диспансерном учете), система автоматически применяет понижающие коэффициенты. Это снижает общие баллы благосостояния, так как такие обстоятельства требуют дополнительных расходов".Пресс-служба МТСЗН РК
Критерии, которые указывают на высокий достаток и финансовую независимость:
- Высокие доходы – шкала достатка начинается от трех прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Чем выше доходы по этой градации, тем выше уровень благосостояния.
- Элитный транспорт – это владение дорогостоящими автомобилями, а также наличие в собственности семьи коммерческого транспорта (грузовики, автобусы) со сроком эксплуатации не более 5 лет.
- Наличие нескольких объектов недвижимости – владение несколькими квартирами или домами, а также магазинами, торговыми домами и аптеками.
Как пояснили в Минтруда, чтобы оценка была честной, система использует для недвижимости и земли справедливый "сельский коэффициент".
"Например, для поселков и сел площадь жилья и магазинов при расчете значительно урезается. Это значит, что сельский дом система посчитает по гораздо меньшей площади, чем точно такой же дом в мегаполисе. В то же время для крупных городов действует повышающий коэффициент на землю, так как участки там стоят значительно дороже".Пресс-служба МТСЗН РК
Цифровая карта семьи, как заверили в ведомстве, обновляет все эти показатели автоматически каждый месяц, помогая государству точно видеть, кому поддержка нужнее всего, а кто может обеспечивать себя самостоятельно.
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