Старые авто, ипотека и депозит: как Цифровая карта семьи оценивает материальное положение казахстанцев

При расчете итогового статуса, как подчеркнули в Минтруда, система учитывает особые жизненные обстоятельства (социальную устойчивость) – количество детей и пожилых людей в семье, их возраст.

Критерии, которые указывают на высокий достаток и финансовую независимость:

Высокие доходы – шкала достатка начинается от трех прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Чем выше доходы по этой градации, тем выше уровень благосостояния .

– шкала достатка начинается от трех прожиточных минимумов на каждого члена семьи. . Элитный транспорт – это владение дорогостоящими автомобилями, а также наличие в собственности семьи коммерческого транспорта (грузовики, автобусы) со сроком эксплуатации не более 5 лет.

– это владение дорогостоящими автомобилями, а также наличие в собственности семьи коммерческого транспорта (грузовики, автобусы) со сроком эксплуатации не более 5 лет. Наличие нескольких объектов недвижимости – владение несколькими квартирами или домами, а также магазинами, торговыми домами и аптеками.

Как пояснили в Минтруда, чтобы оценка была честной, система использует для недвижимости и земли справедливый "сельский коэффициент".

"Например, для поселков и сел площадь жилья и магазинов при расчете значительно урезается. Это значит, что сельский дом система посчитает по гораздо меньшей площади, чем точно такой же дом в мегаполисе. В то же время для крупных городов действует повышающий коэффициент на землю, так как участки там стоят значительно дороже". Пресс-служба МТСЗН РК

Цифровая карта семьи, как заверили в ведомстве, обновляет все эти показатели автоматически каждый месяц, помогая государству точно видеть, кому поддержка нужнее всего, а кто может обеспечивать себя самостоятельно.

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О том, как будут заполнять и вести Цифровую карту семьи в Казахстане, можете узнать по ссылке.