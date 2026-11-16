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Общество

Старые авто, ипотека и депозит: как Цифровая карта семьи оценивает материальное положение казахстанцев

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 10:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 16 ноября 2026 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана продолжили разъяснять принципы работы Цифровой карты семьи (ЦКС) по оценке материального положения граждан, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что эта аналитическая система автоматически объединяет данные из 30 систем различных госорганов для справедливой оценки социального благополучия граждан.

"Алгоритмы системы настроены максимально гибко и учитывают интересы обычных граждан, не позволяя мелким расходам или старому имуществу искусственно завысить уровень благосостояния".Пресс-служба МТСЗН РК

Вот что учитывается в Цифровой карте семьи (в пользу граждан):

  • Государственные пособия и выплаты – получаемые из бюджета пособия, алименты, жилищная помощь, единовременные выплаты на рождение или усыновление ребенка, а также благотворительность не рассматриваются в качестве дохода семьи.
  • Аварийное, ветхое или тесное жилье – при полном отсутствии недвижимости или при проживании в маленькой квартире система снижает баллы для определения благополучия семьи. Аварийные дома и объекты под снос вообще не учитываются. Для старого или ветхого жилья его площадь при подсчете баллов автоматически уменьшается.
  • Старое имущество и техника – легковые автомобили, тракторы, грузовики и комбайны со сроком эксплуатации более 20 лет приравниваются к нулю. Они полностью исключены из расчетов и не влияют на общую оценку.
  • Небольшие участки и подворья – собственные небольшие земельные участки, огороды и земли в краткосрочном пользовании также не добавляют лишних баллов и не влияют на общую оценку. Мелкое домашнее подворье с небольшим поголовьем скота и птицы также не влияет на общую оценку.
  • Кредитные обязательства и долги – наличие действующей ипотеки автоматически снижает общий балл благосостояния, так как система понимает, что это регулярная нагрузка на семейный бюджет. Точно так же учитываются и длительные просрочки по кредитам – они тоже снижают итоговый балл, чтобы система видела реальные финансовые трудности семьи. При этом мелкие долги, краткосрочные задержки выплат, а также займы в ломбардах под залог личного авто никак не влияют на оценку.
  • Личные сбережения и накопления – наличие небольших сумм на текущих счетах, картах или депозитах считается нормой и не влияет на оценку. Кроме того, система не учитывает накопления в Отбасы банке (жилищные строительные сбережения).
  • Некоммерческая деятельность – если вы являетесь наемным руководителем фирмы, но не владеете в ней крупной долей, или руководите общественным фондом (НПО), это никак не влияет на оценку вашей семьи.
авто, огород, копилка, блокнот, коляска, конверт, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 10:28

Фото: gov.kz

При расчете итогового статуса, как подчеркнули в Минтруда, система учитывает особые жизненные обстоятельства (социальную устойчивость) – количество детей и пожилых людей в семье, их возраст.

семья, авто, дом, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 10:28

Фото: gov.kz

"Если у кого-то из членов семьи есть инвалидность или тяжелое хроническое заболевание (состоит на диспансерном учете), система автоматически применяет понижающие коэффициенты. Это снижает общие баллы благосостояния, так как такие обстоятельства требуют дополнительных расходов".Пресс-служба МТСЗН РК

Критерии, которые указывают на высокий достаток и финансовую независимость:

  • Высокие доходы – шкала достатка начинается от трех прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Чем выше доходы по этой градации, тем выше уровень благосостояния.
  • Элитный транспорт – это владение дорогостоящими автомобилями, а также наличие в собственности семьи коммерческого транспорта (грузовики, автобусы) со сроком эксплуатации не более 5 лет.
  • Наличие нескольких объектов недвижимости – владение несколькими квартирами или домами, а также магазинами, торговыми домами и аптеками.
весы, чаши, дом, авто, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 10:28

Фото: gov.kz

Как пояснили в Минтруда, чтобы оценка была честной, система использует для недвижимости и земли справедливый "сельский коэффициент".

"Например, для поселков и сел площадь жилья и магазинов при расчете значительно урезается. Это значит, что сельский дом система посчитает по гораздо меньшей площади, чем точно такой же дом в мегаполисе. В то же время для крупных городов действует повышающий коэффициент на землю, так как участки там стоят значительно дороже".Пресс-служба МТСЗН РК

Цифровая карта семьи, как заверили в ведомстве, обновляет все эти показатели автоматически каждый месяц, помогая государству точно видеть, кому поддержка нужнее всего, а кто может обеспечивать себя самостоятельно.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 10:28
Новая функция помощи пожилым людям появится в Цифровой карте семьи

О том, как будут заполнять и вести Цифровую карту семьи в Казахстане, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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