В Минтруда и соцзащиты рассказали о Цифровой карте семьи

О возможностях Цифровой карты семьи в Казахстане рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат:

соцвыплату на случай утраты трудоспособности;

соцвыплату на случай потери работы;

соцвыплату или пособие по потере кормильца;

пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;

пособие по инвалидности;

пособие многодетным семьям;

пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";

адресную социальную помощь;

единовременную выплату на погребение.

Через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса "қандас" и мерах занятости для безработных лиц. Также ЦКС является ежедневным "электронным уведомителем" граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

"При установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием", – говорится в сообщении.

Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя. По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.

