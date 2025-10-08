#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
541.63
632.24
6.61
Технологии

В Минтруда и соцзащиты рассказали о Цифровой карте семьи

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 08:52 Фото: pexels
О возможностях Цифровой карты семьи в Казахстане рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат:

  • соцвыплату на случай утраты трудоспособности;
  • соцвыплату на случай потери работы;
  • соцвыплату или пособие по потере кормильца;
  • пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
  • пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
  • пособие по инвалидности;
  • пособие многодетным семьям;
  • пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
  • адресную социальную помощь;
  • единовременную выплату на погребение.

Через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса "қандас" и мерах занятости для безработных лиц. Также ЦКС является ежедневным "электронным уведомителем" граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

"При установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием", – говорится в сообщении.

Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя. По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.

Тем временем Министерство внутренних дел Казахстана внедряет искусственный интеллект в процесс отбора на службу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Казахстане цифровую карту предприятий запустят в июле
16:54, 13 февраля 2024
В Казахстане цифровую карту предприятий запустят в июле
Новые функции появились у Министерства труда и соцзащиты населения
10:00, 09 октября 2024
Новые функции появились у Министерства труда и соцзащиты населения
В Казахстане появится "Цифровая карта предприятия"
10:59, 10 июня 2025
В Казахстане появится "Цифровая карта предприятия"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: