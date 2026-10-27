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Право

Как будут заполнять и вести Цифровую карту семьи

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 08:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 15 октября 2026 года утвердил Правила взаимодействия государственных органов по ведению, заполнению и обеспечению полноты и достоверности данных, вносимых в Цифровую карту семьи, сообщает Zakon.kz.

Цифровая карта семьи (ЦКС) – это аналитическое решение, реализованное на платформе социально-трудовой сферы, обеспечивающее формирование списков и распределение лиц (семьи), членов семьи, домохозяйства по уровню их социального благополучия на основе данных, получаемых из платформы "цифрового правительства" и цифровых систем государственных органов.

Формирование списков и распределение лиц (семей), членов семьи, домохозяйств по уровню их социального благополучия в ЦКС осуществляются на основе данных, получаемых из платформы "цифрового правительства", автоматизированных цифровых систем уполномоченного государственного органа в сфере социальной защиты населения, а также цифровых систем государственных органов посредством цифровой аналитической системы "Smart Data Ukimet" (ЦАС SDU).

Передача сведений осуществляется в автоматизированном режиме на постоянной основе по мере внесения новых или изменения ранее внесенных сведений в цифровые системы государственных органов. Государственные органы обеспечивают передачу обновленных сведений не позднее одного рабочего дня со дня их внесения или изменения в соответствующей цифровой системе.

Актуализация сведений по каждому показателю осуществляется в автоматизированном режиме на постоянной основе по мере обновления данных в цифровых системах государственных органов.

В Цифровой карте семьи формируются следующие показатели:

  • Доходы, расходы и кредитные обязательства.
  • Движимое имущество.
  • Занятость лиц.
  • Обеспечение услугами в области социальной защиты.
  • Обеспечение услугами в области здравоохранения.
  • Обеспечение в области образования.
  • Жилищные условия и инфраструктура.
  • Обеспечение в сфере сельского хозяйства.

Так, показатель показатель "Доходы, расходы и кредитные обязательства" формируется на основании критериев:

  • Уровень среднедушевого дохода;
  • Наличие/отсутствие текущих кредитных обязательств;
  • Наличие/отсутствие просроченной задолженности по потребительским банковским займам, обеспеченным и не обеспеченным залогом имущества.

Показатель "Движимое имущество" формируется на основании критериев:

  • "Наличие/отсутствие легкового автомобиля";
  • "Наличие/отсутствие автобуса, грузового автотранспорта, микроавтобуса, специализированного автомобиля";
  • "Наличие/отсутствие сельскохозяйственной техники".

Показатель "Занятость лиц" формируется на основании критериев:

  • Наличие/отсутствие безработных лиц;
  • Наличие/отсутствие работающих лиц;
  • Наличие/отсутствие регистрации лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Показатель "Обеспечение услугами в области социальной защиты" формируется на основании критериев:

  • Наличие/отсутствие несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет и учащихся из числа молодежи в возрасте до 23 лет;
  • Наличие/отсутствие лиц с инвалидностью старше 18 лет;
  • Наличие/отсутствие лица с инвалидностью с детства или ребёнка с инвалидностью.

Показатель "Обеспечение услугами в области здравоохранения" формируется на основании критериев:

  • Наличие/отсутствие прикрепления к медицинской организации;
  • Наличие/отсутствие в семье участников обязательного социального медицинского страхования;
  • Наличие/отсутствие лица с хроническим заболеванием, подлежащим динамическому наблюдению;
  • Наличие/отсутствие лица, состоящего на диспансерном учете.

Показатель "Обеспечение в области образования" формируется на основании критериев:

  • Наличие/отсутствие детей и их прикрепление к дошкольной организации образования;
  • Наличие/отсутствие детей, прикреплённых к организации среднего образования.

Показатель "Жилищные условия и инфраструктура" формируется на основании критериев:

  • Обеспеченность семьи (лица, домохозяйства) жилищем;
  • Наличие/отсутствие коммерческой недвижимости;
  • Статус населенного пункта.

Показатель "Обеспечение в сфере сельского хозяйства" формируется на основании критериев:

  • Наличие/отсутствие личного подсобного хозяйства в семье (лице, домохозяйстве);
  • Наличие/отсутствие земельного участка в частной собственности;
  • Наличие/отсутствие земельного участка в землепользовании для ведения сельскохозяйственного производства.

Государственные органы, передающие сведения в ЦКС, обеспечивают:

  • полноту, достоверность и актуальность передаваемых сведений;
  • своевременное внесение и обновление данных в собственных цифровых системах и их передачу в ЦКС;
  • устранение выявленных ошибок и несоответствий в установленные сроки;
  • соблюдение требований законодательства РК о персональных данных и их защите при передаче и обработке данных;
  • соблюдение требований по кибербезопасности и бесперебойной работы интеграционных сервисов в части, относящейся к собственным цифровым системам;
  • предоставление по запросу уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения пояснений по выявленным расхождениям в передаваемых сведениях.

Выявленные неполные, неактуальные или недостоверные сведения подлежат устранению государственным органом – источником данных – в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их самостоятельного выявления либо со дня получения соответствующего запроса от уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения.

Уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения не может самостоятельно изменять сведения, поступающие из цифровых систем государственных органов. Внесение изменений осуществляется государственным органом, являющимся владельцем цифровой системы, содержащей соответствующие сведения.

После актуализации сведений в цифровой системе государственного органа обновление данных в ЦКС осуществляется автоматически в рамках межведомственного взаимодействия.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

Мы сообщали, что с 1 января 2027 года пособия в Казахстане начнут назначать с учетом уровня благосостояни граждан.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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