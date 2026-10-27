Как будут заполнять и вести Цифровую карту семьи
Цифровая карта семьи (ЦКС) – это аналитическое решение, реализованное на платформе социально-трудовой сферы, обеспечивающее формирование списков и распределение лиц (семьи), членов семьи, домохозяйства по уровню их социального благополучия на основе данных, получаемых из платформы "цифрового правительства" и цифровых систем государственных органов.
Формирование списков и распределение лиц (семей), членов семьи, домохозяйств по уровню их социального благополучия в ЦКС осуществляются на основе данных, получаемых из платформы "цифрового правительства", автоматизированных цифровых систем уполномоченного государственного органа в сфере социальной защиты населения, а также цифровых систем государственных органов посредством цифровой аналитической системы "Smart Data Ukimet" (ЦАС SDU).
Передача сведений осуществляется в автоматизированном режиме на постоянной основе по мере внесения новых или изменения ранее внесенных сведений в цифровые системы государственных органов. Государственные органы обеспечивают передачу обновленных сведений не позднее одного рабочего дня со дня их внесения или изменения в соответствующей цифровой системе.
Актуализация сведений по каждому показателю осуществляется в автоматизированном режиме на постоянной основе по мере обновления данных в цифровых системах государственных органов.
В Цифровой карте семьи формируются следующие показатели:
- Доходы, расходы и кредитные обязательства.
- Движимое имущество.
- Занятость лиц.
- Обеспечение услугами в области социальной защиты.
- Обеспечение услугами в области здравоохранения.
- Обеспечение в области образования.
- Жилищные условия и инфраструктура.
- Обеспечение в сфере сельского хозяйства.
Так, показатель показатель "Доходы, расходы и кредитные обязательства" формируется на основании критериев:
- Уровень среднедушевого дохода;
- Наличие/отсутствие текущих кредитных обязательств;
- Наличие/отсутствие просроченной задолженности по потребительским банковским займам, обеспеченным и не обеспеченным залогом имущества.
Показатель "Движимое имущество" формируется на основании критериев:
- "Наличие/отсутствие легкового автомобиля";
- "Наличие/отсутствие автобуса, грузового автотранспорта, микроавтобуса, специализированного автомобиля";
- "Наличие/отсутствие сельскохозяйственной техники".
Показатель "Занятость лиц" формируется на основании критериев:
- Наличие/отсутствие безработных лиц;
- Наличие/отсутствие работающих лиц;
- Наличие/отсутствие регистрации лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
Показатель "Обеспечение услугами в области социальной защиты" формируется на основании критериев:
- Наличие/отсутствие несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет и учащихся из числа молодежи в возрасте до 23 лет;
- Наличие/отсутствие лиц с инвалидностью старше 18 лет;
- Наличие/отсутствие лица с инвалидностью с детства или ребёнка с инвалидностью.
Показатель "Обеспечение услугами в области здравоохранения" формируется на основании критериев:
- Наличие/отсутствие прикрепления к медицинской организации;
- Наличие/отсутствие в семье участников обязательного социального медицинского страхования;
- Наличие/отсутствие лица с хроническим заболеванием, подлежащим динамическому наблюдению;
- Наличие/отсутствие лица, состоящего на диспансерном учете.
Показатель "Обеспечение в области образования" формируется на основании критериев:
- Наличие/отсутствие детей и их прикрепление к дошкольной организации образования;
- Наличие/отсутствие детей, прикреплённых к организации среднего образования.
Показатель "Жилищные условия и инфраструктура" формируется на основании критериев:
- Обеспеченность семьи (лица, домохозяйства) жилищем;
- Наличие/отсутствие коммерческой недвижимости;
- Статус населенного пункта.
Показатель "Обеспечение в сфере сельского хозяйства" формируется на основании критериев:
- Наличие/отсутствие личного подсобного хозяйства в семье (лице, домохозяйстве);
- Наличие/отсутствие земельного участка в частной собственности;
- Наличие/отсутствие земельного участка в землепользовании для ведения сельскохозяйственного производства.
Государственные органы, передающие сведения в ЦКС, обеспечивают:
- полноту, достоверность и актуальность передаваемых сведений;
- своевременное внесение и обновление данных в собственных цифровых системах и их передачу в ЦКС;
- устранение выявленных ошибок и несоответствий в установленные сроки;
- соблюдение требований законодательства РК о персональных данных и их защите при передаче и обработке данных;
- соблюдение требований по кибербезопасности и бесперебойной работы интеграционных сервисов в части, относящейся к собственным цифровым системам;
- предоставление по запросу уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения пояснений по выявленным расхождениям в передаваемых сведениях.
Выявленные неполные, неактуальные или недостоверные сведения подлежат устранению государственным органом – источником данных – в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их самостоятельного выявления либо со дня получения соответствующего запроса от уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения.
Уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения не может самостоятельно изменять сведения, поступающие из цифровых систем государственных органов. Внесение изменений осуществляется государственным органом, являющимся владельцем цифровой системы, содержащей соответствующие сведения.
После актуализации сведений в цифровой системе государственного органа обновление данных в ЦКС осуществляется автоматически в рамках межведомственного взаимодействия.
Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.
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