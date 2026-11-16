Досье на каждого прямо перед глазами: полиция Алматы обзавелась очками из будущего

В распоряжении полиции Алматы появились умные очки, которые уже показали результативность, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 16 ноября 2026 года рассказали, что AR-очки с функцией биометрической видеоаналитики позволяют оперативно проверять лица по ведомственным базам данных.

"Несмотря на то что устройство пока используется в единственном экземпляре в пилотном режиме, оно уже показало первый практический результат. Накануне в одной из мечетей Алматы с помощью умных очков выявили мужчину, находившегося в розыске по инициативе полиции Шымкента. После проверки информации его задержали и передали для дальнейших процессуальных действий", – рассказали в ДП.

Технология позволит полицейским получать информацию о возможном совпадении с разыскиваемым человеком непосредственно в поле зрения, не отвлекаясь на смартфон или планшет.

Отметим, что сейчас в Алматы установлено порядка 63 тысяч камер наблюдения. С начала 2026 года благодаря системе видеонаблюдения задержаны 360 разыскиваемых лиц. Ситуационная аналитика зафиксировала 1 679 событий различных категорий. К 2032 году планируется увеличить количество камер видеонаблюдения до 130 тысяч.