#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
444.3
490.91
5.41
Общество

Досье на каждого прямо перед глазами: полиция Алматы обзавелась очками из будущего

новые очки на службе полиции Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 10:58 Фото: ДП Алматы
В распоряжении полиции Алматы появились умные очки, которые уже показали результативность, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 16 ноября 2026 года рассказали, что AR-очки с функцией биометрической видеоаналитики позволяют оперативно проверять лица по ведомственным базам данных.

"Несмотря на то что устройство пока используется в единственном экземпляре в пилотном режиме, оно уже показало первый практический результат. Накануне в одной из мечетей Алматы с помощью умных очков выявили мужчину, находившегося в розыске по инициативе полиции Шымкента. После проверки информации его задержали и передали для дальнейших процессуальных действий", – рассказали в ДП.

Технология позволит полицейским получать информацию о возможном совпадении с разыскиваемым человеком непосредственно в поле зрения, не отвлекаясь на смартфон или планшет.

Отметим, что сейчас в Алматы установлено порядка 63 тысяч камер наблюдения. С начала 2026 года благодаря системе видеонаблюдения задержаны 360 разыскиваемых лиц. Ситуационная аналитика зафиксировала 1 679 событий различных категорий. К 2032 году планируется увеличить количество камер видеонаблюдения до 130 тысяч.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Мошенники, что пишут, Алматы, полиция
10:11, 03 июня 2024
Полиция показала, как мошенники по-новому обманывают алматинцев
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
05:20, 13 марта 2025
Полиция разыскивает алиментщиков прямо на дорогах в Алматы
Технологии, база данных, изобретения
08:40, 12 апреля 2025
Google показала умные очки с переводчиком
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на приеме подачи
11:02, Сегодня
Рыбакина сравнялась с Винус Уильямс по количеству недель на первом месте рейтинга WTA
Молодёжная сборная России
10:42, Сегодня
Немецкий хоккейный союз обратился с запросом к IIHF по поводу участия России на ЧМ-2027
Мирра Андреева с кубком за победу на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе
10:21, Сегодня
Сколько заработала Мирра Андреева за победу на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе
FIDE World Senior Chess Championships
10:02, Сегодня
Казахстанские шахматисты выиграли "золото" и "бронзу" чемпионата мира среди сеньоров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: