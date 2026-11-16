Оценка благополучия детей в Казахстане вызвала вопросы у депутатов

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 16 ноября 2026 года на правительственном часе в Курултае объяснила, почему при оценке благополучия детей учитывают результаты ЕНТ и другие образовательные показатели, передает корреспондент Zakon.kz.

В своем докладе Сулейменова рассказала, что в текущем году усовершенствован индекс благополучия детей.

"В него включены четыре новых показателя, касающихся инвалидности среди детей, правонарушений в отношении семьи, ответственности родителей и репродуктивного здоровья. Разработано положение о проведении ежегодной республиканской акции "Терезе-SAFE". Акция стартовала 10 апреля 2026 года и в дальнейшем будет проводиться ежегодно", – перечислила она.

В связи с чем, депутат Курултая Шолпан Каринова обратила внимание на показатели, используемые для оценки благополучия детей в Казахстане. В частности, в индекс включены результаты мониторинга учебных достижений школьников и доля выпускников, набравших пороговый балл на ЕНТ. В этой связи она поинтересовалась, насколько эти показатели отражают реальное благополучие детей и планирует ли министерство просвещения пересмотреть подходы к его оценке.

"Да, отмеченный вами индекс благополучия детей по распоряжению правительства был в 2022 году рассмотрен и утвержден. Показатели в сфере образования в 2022 году были утверждены, далее изменения не вносились. Сфера образования состоит не только из двух показателей. Там есть дополнительное образование детей, также трехсменные школы, создание, строительство новых учебных школ, повышение квалификации преподавателей, в целом обеспечение доступности детям к качественному образованию. Поэтому эти показатели утверждены, и в этом направлении работа ведется", – озвучила Сулейменова.

Ранее министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова рассказала, на что направят 1,3 трлн тенге в рамках концепции "Дети Казахстана" и какие результаты уже достигнуты.