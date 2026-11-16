#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
444.3
490.91
5.41
Общество

Оценка благополучия детей в Казахстане вызвала вопросы у депутатов

Здание Курултая, Курултай РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 11:16 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 16 ноября 2026 года на правительственном часе в Курултае объяснила, почему при оценке благополучия детей учитывают результаты ЕНТ и другие образовательные показатели, передает корреспондент Zakon.kz.

В своем докладе Сулейменова рассказала, что в текущем году усовершенствован индекс благополучия детей.

"В него включены четыре новых показателя, касающихся инвалидности среди детей, правонарушений в отношении семьи, ответственности родителей и репродуктивного здоровья. Разработано положение о проведении ежегодной республиканской акции "Терезе-SAFE". Акция стартовала 10 апреля 2026 года и в дальнейшем будет проводиться ежегодно", – перечислила она.

В связи с чем, депутат Курултая Шолпан Каринова обратила внимание на показатели, используемые для оценки благополучия детей в Казахстане. В частности, в индекс включены результаты мониторинга учебных достижений школьников и доля выпускников, набравших пороговый балл на ЕНТ. В этой связи она поинтересовалась, насколько эти показатели отражают реальное благополучие детей и планирует ли министерство просвещения пересмотреть подходы к его оценке.

"Да, отмеченный вами индекс благополучия детей по распоряжению правительства был в 2022 году рассмотрен и утвержден. Показатели в сфере образования в 2022 году были утверждены, далее изменения не вносились. Сфера образования состоит не только из двух показателей. Там есть дополнительное образование детей, также трехсменные школы, создание, строительство новых учебных школ, повышение квалификации преподавателей, в целом обеспечение доступности детям к качественному образованию. Поэтому эти показатели утверждены, и в этом направлении работа ведется", – озвучила Сулейменова.

Ранее министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова рассказала, на что направят 1,3 трлн тенге в рамках концепции "Дети Казахстана" и какие результаты уже достигнуты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня
10:41, Сегодня
1,3 трлн тенге на детей: в Минпросвещения рассказали о масштабной программе "Дети Казахстана"
Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков
13:43, 21 апреля 2026
Сколько "особенных" детей проживает в Казахстане
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
10:37, Сегодня
В Казахстане для детей готовят новые ограничения на маркетплейсах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на приеме подачи
11:02, Сегодня
Рыбакина сравнялась с Винус Уильямс по количеству недель на первом месте рейтинга WTA
Молодёжная сборная России
10:42, Сегодня
Немецкий хоккейный союз обратился с запросом к IIHF по поводу участия России на ЧМ-2027
Мирра Андреева с кубком за победу на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе
10:21, Сегодня
Сколько заработала Мирра Андреева за победу на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе
FIDE World Senior Chess Championships
10:02, Сегодня
Казахстанские шахматисты выиграли "золото" и "бронзу" чемпионата мира среди сеньоров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: