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Общество

1,3 трлн тенге на детей: в Минпросвещения рассказали о масштабной программе "Дети Казахстана"

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 10:41 Фото: pexels
Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова 16 ноября 2026 года на правительственном часе в Курултае рассказала, на что направят 1,3 трлн тенге в рамках концепции "Дети Казахстана" и какие результаты уже достигнуты, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметила, что в соответствии с поручением главы государства 29 января текущего года была утверждена концепция "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы.

"Концепция состоит из четырех направлений, охватывающих права ребенка на безопасность, качественное образование, охрану здоровья, воспитание в семье и социальную защиту. Концепцией предусмотрены 158 мероприятий и 10 индикаторов. Из них 94 мероприятия запланированы на 2026 год, а на реализацию концепции в течение пяти лет предусмотрено 1,3 трлн тенге. С гордостью могу отметить, что менее чем за 10 месяцев с момента принятия концепции 70% предусмотренных мероприятий полностью выполнены", – сказала Жулдыз Сулейменова.

Она также озвучила, что продолжается работа по 32 мероприятиям, имеющим постоянный характер.

"Кроме того, досрочно реализованы семь мероприятий, запланированных на 2027-2028 годы. В их числе цифровизация психологической диагностики, установление дополнительной оплаты педагогам-психологам за проведение курса "Личная безопасность", а также разработка методик оказания помощи детям, пострадавшим от насилия, и проведения их опроса", – продолжила она.

Она также напомнила, что в Казахстане проживают около 7 млн детей, что составляет примерно треть населения страны. При этом государственные инвестиции в благополучие детей выросли в три раза и достигли 6,4 трлн тенге.

"С 2024 года реализуется программа "Нацфонд – детям", в рамках которой на специальные счета каждого ребенка перечисляются соответствующие средства. Так, в 2024 году было перечислено 695,5 млн долларов США, в 2025 году – 888,8 млн долларов США, а в 2026 году – 901,7 млн долларов США. Кроме того, внедрена образовательная накопительная система "Келешек". Размер стартового капитала от государства установлен на уровне 60 месячных расчетных показателей (МРП), а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 120 МРП", – заявила Жулдыз Сулейменова.

Ранее депутат Динара Закиева рассказала, как предлагается защищать детей от киберугроз.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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