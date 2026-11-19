В год 35-летия Независимости РК развитие отечественного производства и укрепление промышленного потенциала страны остаются ключевыми приоритетами государственной политики.

Важное место в этой работе занимает фармацевтическая отрасль. Так, за 2024-2026 годы количество наименований лекарственных средств и медицинских изделий, закупленных Единым дистрибьютором "СК-Фармация" в рамках долгосрочных договоров с казахстанскими производителями, увеличилось на 42%.

В Послании народу Казахстана в 2021 году глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу увеличить долю отечественных лекарственных средств и медицинских изделий на внутреннем рынке до 50%, поручив расширить объемы и номенклатуру оффтейк-контрактов с казахстанскими производителями.

Одним из ключевых инструментов реализации этой задачи выступают долгосрочные договоры, заключаемые Единым дистрибьютором с отечественными товаропроизводителями. Это способствует расширению присутствия отечественной продукции в системе лекарственного обеспечения страны. О результатах поддержки казахстанских производителей и изменении структуры закупок рассказываем в этом материале.

Фото: ТОО "СК-Фармация"

На сегодняшний день Единым дистрибьютором заключено 86 долгосрочных договоров с 28 казахстанскими товаропроизводителями на поставку лекарственных средств и медицинских изделий.

Если в 2024 году в рамках долгосрочных договоров закупалось 703 наименования лекарственных средств и медицинских изделий, то в 2025 году их количество достигло 806, а в 2026 году – 1 002 наименований.

Таким образом, за три года ассортимент закупаемой отечественной продукции увеличился на 42%. Одновременно количество казахстанских производителей, осуществляющих поставки по долгосрочным договорам, выросло с 22 до 28 предприятий. Пресс-служба "СК-Фармация"

В 2026 году объем закупок продукции отечественных производителей составил порядка 135 млрд тенге, тогда как в 2025 году этот показатель составлял 123,3 млрд тенге

За период с 2012 по 2026 год совокупная стоимость продукции казахстанских производителей, закупленной в рамках долгосрочных договоров, составила около 780 млрд тенге.

Долгосрочный характер закупок при этом позволяет отечественным предприятиям планировать производство и инвестировать в его развитие. Среди казахстанских предприятий, осуществляющих поставки в рамках долгосрочных договоров: "Нобел АФФ", "Химфарм", Карагандинский фармацевтический комплекс, "Абди Ибрахим Глобал Фарм", ТОО "Super Pharm", ТОО "Dolce" и другие производители.

Фото: ТОО "СК-Фармация"

Сегодня в Казахстане выпускаются препараты для лечения онкологических и хронических заболеваний, профилактики инсультов и тромбозов, а также широкий ассортимент медицинских изделий.

Кроме того, впервые в стране реализуются проекты контрактного производства с ведущими мировыми фармкомпаниями Pfizer, Roche и AstraZeneca, предусматривающие локализацию производства оригинальных препаратов и трансферт современных технологий на отечественных производственных площадках.

Такая модель сотрудничества позволяет казахстанским предприятиям осваивать современные производственные технологии, повышать квалификацию специалистов и расширять возможности национальной фармацевтической промышленности. Пресс-служба "СК-Фармация"

При этом одним из значимых результатов сотрудничества с международными производителями стало снижение закупочных цен на отдельные оригинальные лекарственные препараты.

Таким образом, долгосрочные договоры способствуют расширению ассортимента и увеличению выпуска отечественных лекарств, развитию технологического потенциала фармацевтической отрасли и укреплению позиций Казахстана как производителя современной фармпродукции. Главная цель этой работы – обеспечить ощутимый эффект для экономики страны, системы здравоохранения и, прежде всего, пациентов.

Партнерский материал