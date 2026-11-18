Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 19 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что только на востоке, юго-востоке, в центре страны под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана – пройдут осадки в виде дождя и снега... По республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере, юго-западе – гололед, на севере – низовая метель". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также, согласно прогнозу, в трех регионах РК ожидается высокая пожарная опасность:

на юго-западе, северо-востоке Кызылординской области,

на севере, востоке Алматинской области,

на юго-востоке области Жетысу.

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