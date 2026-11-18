Метель и снегопады накроют почти весь Казахстан – прогноз погоды на 19 ноября 2026 года
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Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 19 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что только на востоке, юго-востоке, в центре страны под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.
"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана – пройдут осадки в виде дождя и снега... По республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере, юго-западе – гололед, на севере – низовая метель".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также, согласно прогнозу, в трех регионах РК ожидается высокая пожарная опасность:
- на юго-западе, северо-востоке Кызылординской области,
- на севере, востоке Алматинской области,
- на юго-востоке области Жетысу.
Ранее синоптики рассказали, что в трех крупнейших мегаполисах Казахстана ожидается контрастная погода: от -6°С до дождей и аномальных +20°С. Подробнее о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 19 по 21 ноября 2026 года, можете узнать здесь.
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