Сильные дожди с грозами накроют почти весь Казахстан, а на 4 региона надвигается жара – прогноз на 23 июля

Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 23 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", северо-западный циклон и атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части республики – ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами.

"На севере, востоке, в центре, в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются сильные дожди. По республике прогнозируется усиление ветра, град, шквал, на юге страны – пыльная буря", – следует из прогноза.

Также сообщается, что ночью и утром на севере, северо-западе республики прогнозируется туман.

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При этом зной никто не отменял. Согласно прогнозу, сильная жара днем ожидается:

до +35+39°С – в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на западе, на юге Актюбинской области,

– в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на западе, на юге Актюбинской области, до +38+40°С – в Мангистауской области.

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Ранее синоптики сообщили, что очень сильная жара возвращается в Казахстан. О том, в каких регионах будет экстремально жарко до +44°С, а где обрушатся ливни с градом 23-25 июля 2026 года, можете узнать по ссылке.