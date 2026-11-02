Дожди, сильные снегопады и заморозки до -7°С: опубликован прогноз погоды по Казахстану на 3 ноября 2026 года

Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 3 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в трех регионах республики ожидаются заморозки -1...-7°С:

в Алматинской области,

в Кызылординской области,

в области Жетысу.

"Обширный антициклон обусловит погоду без осадков на большей части территории Казахстана. Лишь на севере, востоке и в горных районах юго-востока с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дожди, снег), в горных районах востока страны ночью ожидается сильный снегопад. На севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, ночью и утром в отдельных районах республики – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Мангистауской области, в области Жетысу, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на западе Карагандинской, на западе, севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге, востоке, в центре Алматинской, на западе, севере, в центре, предгорных районах Туркестанской областей;

– в Мангистауской области, в области Жетысу, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на западе Карагандинской, на западе, севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге, востоке, в центре Алматинской, на западе, севере, в центре, предгорных районах Туркестанской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Атырауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Мангистауской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.

Ранее синоптики рассказали, что 3, 4 и 5 ноября 2026 года в Казахстане ожидаются сильные снегопады и похолодание.

О том, какой будет погода 3, 4 и 5 ноября в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать по ссылке.